Впервые на фестивале "НАШЕСТВИЕ" появится "БиблиоШатер"

Москва, 7 июня. "НАШЕСТВИЕ - 2019" - это не только самый масштабный лайн-ап за 20-летнюю историю фестиваля, но и несколько десятков развлекательных, образовательных и активных зон, располагающихся каждый года на поле в Большом Завидове, и их число продолжает расти. Этим летом, помимо прошлогоднего нововведения - лектория, впервые на "НАШЕСТВИИ" появится "БиблиоШатер" (совместно с библиотекой им. Анны Ахматовой), в котором можно будет не только почитать, но и забрать понравившуюся книгу с собой. По окончании фестиваля издания будут раздаваться всем желающим.

В течение трех фестивальных дней в "БиблиоШатре" гостей будут также ждать VR-экскурсии по музею Анны Ахматовой, лекции по истории французского графического романа, происхождению сюжетов комиксов, а также "погружение" в историю Аквамена. Для любителей настольных игр отроется соответствующая секция, а поклонники квизов смогут посоревноваться в глубине знаний по темам "история рока", "мир Гарри Поттера" и "Игра престолов".

В этом году фестиваль пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове в Тверсокй области.

Свое участие уже подтвердили: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачев, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, МЭD DОГ, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнет Ель, [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dергать!, Casual, Гран-КуражЪ, Порт (812), LASCALA, Пневмослон, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, Clockwork Times, Гребля, Фантастика, Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, Круиз, Аркона, Казускома, кис-кис и многие-многие другие.

