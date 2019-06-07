На 80-летие ВДНХ пройдет благотворительный Забег "5275"

Москва, 7 июня. На ВДНХ 7 июля пройдет ежегодный благотворительный Забег "5275" фонда "Линия жизни". Восемь лет назад фонд "Линия жизни" впервые в истории России провел благотворительный забег.

"Чтобы привлечь большее число участников, было решено сделать дистанцию доступной даже для начинающих бегунов. Так у нас родилась идея разделить классический марафон 42 км 195 м на восемь равных частей, — комментирует Фаина Захарова, президент фонда "Линия жизни". — Сейчас пройдет восьмой забег, и мы вместе с теми, кто начинал с нами эту историю восемь лет назад, пробежим целый марафон. После финиша 2019 года концепция благотворительного забега фонда "Линия жизни" будет пересмотрена".

В честь 80-летия ВДНХ в рамках благотворительного забега заявлена новая дистанция на 8.0 км. Мероприятие состоится на площади Промышленности. Присоединиться к спортивному празднику можно всей семьей. Для самых юных участников от 7 до 14 лет будет возможность попробовать свои силы в забеге на 1 км. Для участников от 15 лет и старше организованы забеги на двух дистанциях: 5275 м и 8.0 км.

Все участники мероприятия смогут приобщиться к активному образу жизни, попробовать свои силы на разных дистанциях и помочь подопечным фонда вернуться к здоровой жизни.

Фонд "Линия жизни" сотрудничает с высокотехнологичной платформой Russia Running, через которую проходит регистрация участников. У каждого спортсмена есть свой личный кабинет, где можно не только отслеживать свои достижения, но также скачать фотографии, видео-финиш и получить сертификат участника. В базовом комплекте за пожертвование в размере от 1000 ₽ все участники получают чип хронометража и стартовый пакет. Для всех финишеров приготовлены памятные медали, а для победителей на дистанциях — кубки и памятные призы от фонда и партнеров. В этот раз памятная медаль благотворительного старта отличается уникальным дизайном — она приурочена к 80-летию ВДНХ.

Каждый год в забегах фонда участвуют не менее 2000 человек. В 2016 году забег проходил по ВДНХ, тогда на старт пришли 3000 участников. В этом году мы планируется собрать 4200 любителей бега. Все средства от регистрационных взносов пойдут в фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей с костной саркомой.

Ежегодно в России сотни детей с онкологическими опухолями костной системы нуждаются в операциях по установке эндопротезов. Однако высокотехнологичные имплантаты очень дорогостоящие. В среднем, один эндопротез стоит 1,7–3,2 млн рублей. Сумма слишком значительная для большинства семей. Фонд "Линия жизни" помогает собирать средства для спасения детей, больных костной саркомой, по всей стране.

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Регистрация на забег осуществляется здесь.

Спонсор изготовления медали — компания "Ростелеком".

Проведение забега осуществляется при участии компаний: X5 Retail Group, Burger King, "Калинов Родник", "Белая дача", Nestle и "Водовоз.RU".

Официальный партнер и страховщик мероприятия — компания "АльфаСтрахование".

Место проведения забега: Москва, ВДНХ, площадь Промышленности.

Дата проведения забега: 7 июля 2019 года.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" оказывает адресную помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования, медицинские исследования. Программы фонда: эндопротезирование при костной саркоме, "ИВЛ в домашних условиях" (осуществляется в партнерстве с Министерством здравоохранения РФ), "Альфа-Эндо" (в партнерстве с фондом CAF). "Линия жизни" поддерживает развитие высоких технологий, которые благодаря его работе становятся доступными российским детям. Фонд финансирует лечение детей по всей России и помог улучшить качество жизни более 10 500 тяжелобольных детей.