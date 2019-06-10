Победителей XVI конкурса "Моя страна – моя Россия" наградили на ПМЭФ-2019

Москва, 10 июня. При поддержке Фонда Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось торжественное награждение победителей XVI Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов АНО "Россия – страна возможностей", созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В 2019 году конкурс "Моя страна – моя Россия" прошел в 19 номинациях, многие из которых были поддержаны образовательными учреждениями, органами государственной власти, некоммерческими организациями и бизнес-партнерами конкурса.

В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество человек – более 34 тыс., то есть почти в пять раз больше, чем годом ранее. Заочные этапы конкурса и очные защиты прошли в апреле-мае 2019 года в Москве и Екатеринбурге на площадках Роспатента, Российской академии образования, Уральского государственного медицинского университета, Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей". Победителями стали авторы проектов, продемонстрировавших одновременно оригинальность, новизну, внимание к актуальным проблемам своего региона и возможность для масштабирования на федеральном уровне.

В ходе торжественной церемонии награждения победителей конкурса приветствовали заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков, координатор проекта "Моя страна – моя Россия" и председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы" Лариса Пастухова. К победителям конкурса также обратились с приветствием министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, президент Российской академии образования Юрий Зинченко, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай и другие представители организаций-партнеров конкурса. Они вручили авторам лучших проектов 2019 года награды в профильных номинациях.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии награждения победителей XVI Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия".

"Приветствую вас и от души поздравляю с победой в XVI Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия". Ваш форум зарекомендовал себя как авторитетная, востребованная площадка для привлечения молодого поколения к решению насущных задач социально-экономического развития российских регионов. И потому он по праву включен в реализацию масштабного, открытого проекта платформы "Россия – страна возможностей".

Отмечу, что представленные в ходе конкурса инициативы наглядно демонстрируют большой, поистине неисчерпаемый созидательный потенциал нашей молодежи. Чувствуется, что участников искренне волнует будущее родного края, своих городов и поселков, что они стремятся внести личный вклад в их подъем и процветание, не остаются в стороне от дел. Предлагают интересные, творческие подходы к таким важным проблемам, как совершенствование инфраструктуры, создание комфортных условий для жизни, учебы и работы, благоустройство территорий, сохранение их самобытного, неповторимого колорита, исторических и культурных традиций. Уверен, что колоссальная энергия, активная жизненная, гражданская позиция позволят каждому из вас добиться успехов, осуществить намеченные планы. Желаю вам удачи и всего самого доброго", – говорится в послании главы государства.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что в этом году конкурс стал поистине всероссийским и всенародным. "Более 34 тыс. человек – редко какое движение может похвастаться таким количеством участников. Безусловно, это говорит о том, что все регионы России активно приняли участие в конкурсе. Для меня важно, что среди победителей есть представители всех уголков нашей большой многонациональной страны, и важно, что эти молодые люди реализуют свои проекты на конкретных территориях – в сельской местности, малых и больших городах. Вы наиболее талантливая, креативная, творческая и образованная часть нашей молодежи, за вами будущее. Какой будет наша страна и насколько мы будем конкурентоспособны в мире, где идут процессы глобализации, зависит от вас, от вашего таланта, от вашего потенциала", – отметил он.

"Почему мы поддерживаем молодежь? Потому что именно эти ребята завтра и послезавтра будут создавать Россию будущего. Россию – страну возможностей. Фонд Росконгресс всегда и с удовольствием приглашает молодежь на все свои мероприятия, поддерживает конкурсы. Добро пожаловать в пространство доверия Росконгресса", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В церемонии награждения победителей принял участие министр науки и высшего образования РФ, председатель федерального организационного комитета конкурса, Михаил Котюков. "Очень важно дать молодежи в регионах реальную возможность быть услышанной, проявить себя. Конкурс "Моя страна – моя Россия" открывает такую возможность молодым активным ребятам, которые своим примером, через конкретные дела, действительно участвуют в развитии российских городов и сел", – отметил, приветствуя участников и победителей, председатель оргкомитета конкурса Михаил Котюков. Он сообщил, что в этом году в конкурсе приняли участие более 34 тыс. человек. "Это те ребята, которые составляют золотой кадровый фонд наших регионов. Сам факт участия во всероссийском конкурсе проектов развития – это важный этап становления гражданина России, который умеет не только выделить ключевые для своей территории проблемы, но и предложить свои варианты их решения в формате полноценного проекта. Конкурс "Моя страна – моя Россия" как инструмент практико-ориентированного подхода в образовании помогает наставникам формировать проектное мышление у молодежи, помогает в реальности решать задачи социально-экономического развития российских регионов", – подчеркнул министр.

"В 2019 году конкурс "Моя страна – моя Россия" вошел в платформу "Россия – страна возможностей", и с этим связано много изменений. Например, в нем в пять раз выросло число участников, – напомнил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков. – При этом мы видели на этапе очных защит участников, которые уже не первый год подают свои проекты, и испытывали особую радость, когда кто-то из них побеждал, потому что именно те, кто стремятся, те, кто не сдаются с первого раза, они и достигают успеха. Я хочу пожелать вам воплощения ваших проектов в жизнь, именно вам делать Россию страной возможностей".

"В этом году с вхождением в платформу "Россия – страна возможностей" наш конкурс существенно трансформировался. В экспертизе конкурсных проектов принимали участие выпускники "Лидеров России" - крупнейшего кадрового конкурса нашей страны. Финалисты этого не имеющего на российском и международном пространстве аналогов конкурса станут наставниками наших победителей. Мы запланировали и поставили задачу о серьезном постконкурсном сопровождении лучших участников нашего конкурса. Поэтому каждый из вас может готовиться, что уже осенью этого года будут образовательные события, которые помогут вам реализовывать свои проекты на практике", - прокомментировала координатор конкурса Лариса Пастухова.

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