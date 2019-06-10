На ПМЭФ-2019 обсудили российско-американские отношения

Москва, 10 июня. На Петербургском международном экономическом форуме при поддержке Фонда Росконгресс в формате круглого стола состоялась встреча "Честный диалог" (Honest Dialogue), в которой приняли участие молодые специалисты и предприниматели, студенты, профессора и недавние выпускники ведущих университетов Северной Америки.

Российскую сторону представляли эксперты из Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Санкт-Петербургского государственного университета, американскую – из Джорджтаунского, Колумбийского, Йельского, Стэндфордского и Принстонского университетов; участвовали также молодые предприниматели и специалисты в области финансов, технологий и инноваций, здравоохранения, e-mobility, строительства и недвижимости. Кроме того, на встрече также присутствовали представители Оттавского университета (Канада).

Участники обменялись мнениями относительно текущего положения дел в российско-американских отношениях и возможных механизмов для их нормализации. В ходе встречи было предложено организовать регулярный и интерактивный диалог на актуальные темы российско-американской повестки в дистанционном режиме между студентами и экспертами ведущих вузов России и Северной Америки, а также молодыми специалистами и предпринимателями из обеих стран. Данная инициатива получила отображение в итоговой декларации, которая была принята участниками дискуссии. Также в декларацию было включено предложение о включении очередного круглого стола "Честный диалог" в программу Восточного экономического форума во Владивостоке.

На встрече также прозвучала инициатива о подписании меморандума о дружбе и сотрудничестве между Ассоциацией выпускников Санкт-Петербургского государственного экономического университета, американской студенческой организацией Ivy Council и американской общественной организацией Russian-American Cooperation Initiative. Представители данных организаций обсудили перспективы для проведения совместных мероприятий и создания дополнительных возможностей для студентов и выпускников ведущих университетов обеих стран.

Инициатором встречи выступила американская общественная организация Russian-American Cooperation Initiative, организовавшая участие в работе ПМЭФ делегации молодых предпринимателей, специалистов и студентов из США.

"Мы рады, что контакты, установленные в рамках нашего участия в Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года и в Международном арктическом форуме в апреле, получают свое развитие и способствуют формированию диалога нового типа между перспективной молодежью США и России. Все наши усилия устремлены в будущее, и мы убеждены, что контакты, зарождающиеся здесь, положительно отразятся на динамике развития двухсторонних отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - прокомментировал итоги встречи Сергей Гладыш, исполнительный директор Russian-American Cooperation Initiative.

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