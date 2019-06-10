ГК "Росатом" поддерживает премию "Проектный лидер" и новые бизнесы

Москва, 10 июня. Госкорпорация Росатом стала партнером нового проекта Международной выставки "Импортозамещение" – общероссийской премии "Проектный лидер". В Экспертную комиссию премии вошел заместитель директора блока по развитию и международному бизнесу, начальник управления поддержки новых бизнесов Госкорпорации "Росатом" Дмитрий Байдаров.

Крупнейшая федеральная выставка в Москве в 2019 году представляет российскому бизнесу новые форматы. Один из них – премия "Проектный лидер". Это единственная на сегодняшний день в России премия, полностью посвященная главной теме нынешнего года и последующих лет: национальным проектам и участию в них бизнес-сообщества, ориентированного на импортозамещение, локализацию и экспорт. Премия проводится в партнерстве с Министерством промышленности и торговли РФ, другими профильными министерствами и ведомствами, институтами развития, отраслевыми ассоциациями и союзами. Еще одним новым проектом выставки является также проводимый впервые форум "Российское производство в фокусе национальных проектов".

Как и выставка "Импортозамещение", Госкорпорация Росатом вместе с развитием традиционных направлений активно развивает новые проекты и выходит на новые рынки. "Госкорпорация Росатом намерена в ближайшие годы активнее развивать новые бизнесы, чтобы к 2030 году довести долю этих направлений в общем объеме выручки до 30%, - сказал, комментируя партнерство, первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международного бизнеса Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. – Для решения этой задачи в госкорпорации ведется большая работа по оценке перспективных направлений для инвестирования. Цель – создать новые продукты для российского и международного рынков, сформировать портфель заказов по революционным продуктам и услугам на текущих и перспективных рынках".

Основными объектами инвестиций являются компании ранней и посевной стадии, а также компании, вышедшие на стадию масштабирования роста. Предполагается, что "Проектный лидер" и ее участники – инновационные компании любого масштаба и сферы деятельности – станут объектами пристального внимания Госкорпорации и ее экспертов на всем протяжении конкурса 2019 года.

В экспертную комиссию "Проектного лидера" вошел один из высших руководителей Госкорпорации – заместитель директора блока по развитию и международному бизнесу, начальник управления поддержки новых бизнесов "Росатома" Дмитрий Юрьевич Байдаров.

Прием заявок на участие в конкурсе "Проектный Лидер" продолжается и продлится до 26 августа 2019 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте премии.

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