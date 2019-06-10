Энергоблок №1 Калининской АЭС включен в сеть после завершения ремонтных работ

ТАСС, 10 июня. Первый энергоблок Калининской АЭС включен в сеть после проведения планово-предупредительного ремонта.

В ходе ремонтной кампании выполнены регламентные работы по перегрузке топлива, текущий ремонт блочного трансформатора, средний ремонт турбогенераторной и реакторной установок. Также выполнены замена подогревателей высокого и низкого давления, монтаж специальной запорной арматуры, модернизация предохранительных клапанов и др.

В настоящее время в работе находятся все энергоблоки Калининской АЭС. Блоки несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.