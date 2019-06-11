Фан Биньсин: проблема кибербезопасности будет лишь возрастать

ТАСС, 11 июня. Главной проблемой информационной безопасности сейчас является безопасность коренных DNS и связанное с ней неравноправие в глобальной сети и отсутствие кибер-суверенитета. Об этом рассказал ТАСС председатель Ассоциации облачной безопасности (CSA) Китая, разработчик и руководитель китайской системы "Золотой щит" Фан Биньсин на полях форума.

"На нынешнем Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске я выступил с конкретными предложениями, в соответствии с которыми существующая система корневых имен может быть заменена распределенной системой. Она может заменить несовершенство и снизить большие риски, а также объединить такие страны, как Китай, Россия, и других участников ШОС и БРИКС. Это будет более справедливый порядок, где на основе взаимных соглашений будут созданы системы, которые любой запрос будут направлять непосредственно туда, куда хотел бы зайти пользователь, а не туда, где изначально Интернет контролируется создателями системы", - рассказал он в интервью ТАСС.

О форуме

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума (12+): "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.

Об эксперте

Фан Биньсин – академик Китайской академии инженерных наук, председатель Ассоциации облачной безопасности (CSA) Китая, директор и главный инженер Центра управления компьютерной сети и управления информационной безопасности. Руководит Технической группой по реагированию на чрезвычайные ситуации в национальной компьютерной сети Интернет при Министерстве промышленности и информатизации КНР, одной из функций которой является "гарантия безопасности общедоступной сети Интернет и важных информационных систем страны". Вице-председатель Китайского научного общества телекоммуникаций.

Является одним из специалистов по государственной информационной безопасности, главным разработчиком и руководителем системы "Золотой щит", более известной как "Великий китайский файрвол". Пользователи Интернета называют Фан Биньсина "отцом китайского файрвола".