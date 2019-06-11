Лидеры мнений рынка недвижимости встретятся 27 июня на Urban Space

Москва, 11 июня. В Санкт-Петербурге 27 июня пройдет форум Urban Space, который каждый год собирает вместе всех лидеров рынка недвижимости. Целью форума является содействие в построении диалога между топ-менеджерами крупнейших девелоперских и риелторских компаний и представителями органов власти.

В этом году на обсуждение будут выдвинуты самые актуальные темы, среди которых такие, как "Ожидать ли в будущем альянсов девелоперов для реализации амбициозных планов?", "Как изменится состав лидеров строительной отрасли?", "Снижение прибыльности проектов VS возрастающие требования к качеству: что будет задавать курс развитию городов в ближайшие годы?", "Экономика будущего девелопмента: на что делать ставку?". Эти и многие другие темы обсудят ведущие эксперты.

В числе спикеров и экспертов выступят государственные деятели, отвечающие за градостроительную политику и архитектурный облик Санкт-Петербурга, руководители инвестиционных агентств, топ-менеджеры девелоперских компаний, генеральные директора главных агентств недвижимости России, а также первые лица ведущих архитектурных бюро.

Посещение форума Urban Space будет полезно тем, кто хочет пополнить собственную базу полезных контактов, получить анализ основных сегментов недвижимости и тем, кому нужно больше информации для принятия взвешенного решения о развитии своего бизнеса.

В общей сложности выступят 30 признанных спикеров, будет разобрано 15 кейсов, четыре часа отведено для дискуссий, а еще три часа для нетворкинга, во время которого участники форума смогут обменяться опытом и обсудить новые идеи.

До 12 июня билеты на Urban Space можно приобрести с 50% скидкой на второй билет.

ОГРН: 5067746008501

Наименование и адрес продавца билетов: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет проекты", 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3.

Подробнее с программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Возрастная категория 18+