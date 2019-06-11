Илья Костунов: кибербуллинг становится опасным вызовом в киберпространстве

ТАСС, 11 июня. Кибербуллинг становится опасным вызовом в киберпространстве. Об этом в видеоинтервью ТАСС на XI Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС рассказал Илья Костунов – российский общественный и политический деятель, член оргкомитета Инфофорума, советник заместителя председателя Госдумы РФ.

"Кибербуллинг в киберпространстве – это вызов перед человечеством. Травля в коллективах была проблемой в течение многих десятилетий, вспомните советский фильм "Чучело". С развитием киберпространства, когда смартфон есть почти у каждого дошкольника и оскорбления висят там неограниченное количество времени, проблема становится огромной", - рассказал он ТАСС на полях XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

О кибербуллинге

Кибербуллинг – вид травли с применением интернет-технологий, включающий оскорбления, угрозы, клевету, компромат и шантаж, с использованием личных сообщений или общественного канала.

О форуме

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума (12+): "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.