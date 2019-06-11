Герман Клименко: в цифровой экономике российские компании сопоставимы с зарубежными

ТАСС, 11 июня. Сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, председатель совета Фонда цифровой экономики Герман Клименко считает, что в сфере цифровой экономики российские компании сопоставимы с ведущими западными. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в ходе XI Международного IT Форума с участием стран БРИКС и ШОС, проходящего в Ханты-Мансийске.

"Я представляю индустрию, называемую цифровой экономикой. Это компании, которые полностью находятся в цифровом цикле. Они обладают современными технологиями, сопоставимыми с зарубежными. Мы знаем привычную историю про "Жигули" и "Мерседес" - дихотомия, нескладываемые вещи. Но мы абсолютно сравнимы в нашей сфере", - сказал он в видеоинтервью ТАСС.

О форуме

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума (12+): "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.