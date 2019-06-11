Москва, 11 июня. "Министр счастья" Бутана Дордже Пенджо выступит на Форуме социальных инноваций, который пройдет на ВДНХ в Москве 19-21 июня в 75 павильоне. "Если мне суждено умереть в ближайшие несколько лет, я ни о чем не буду жалеть, я прожил осмысленную жизнь", - так говорил во время своего предыдущего визита в Москву господин Дордже Пенджо. Это было два года назад, сегодня "министр счастья" опять едет в столицу России. Уникальность примера Бутана как государства в том, что 96-97% его жителей во время опросов называют себя счастливыми. Этот кейс известен во всем мире и привлекает внимание лидеров многих государств.

На самом деле на официальном языке должность господина Пенджо переводится как генеральный директор Центра бутанских исследований и валового национального счастья. Это государственный центр, можно сказать, королевский, так как Бутан (в переводе "Страна драконов") – монархия. Это маленькое буддистское королевство с населением в 700 тыс. человек, затерянное в Гималаях, на границе Индии и Китая.

Счастливым себя называет и сам 46-летний Дордже Пенджо (47-летний, если по буддистским меркам). Каждое утро, по словам министра, он начинает с молитвенного хода вокруг дагобы, буддийской ступы. Опять же по словам министра, у него вообще нет врагов. Единственные две неприятности, на которые Дордже Пенджо все же сетует публично, это мигрени и "переработки".

Центр занимается тем, чем в других странах заняты министерства экономики. Он готовит общие макроэкономические планы развития страны для короля Бутана. Только Его Королевское Величество определяет курс страны, исходя не только из параметров промышленного роста (в королевстве и нет промышленности, кроме завода по производству кока-колы), а исходя из уровня Валового национального счастья (сокращенно – ВНС).

ВНС измеряется по девяти параметрам, среди них не только состояние системы здравоохранения или экологическая ситуация, но и проведение свободного времени и психологическое состояние. "Мы стараемся сделать так, чтобы правительство удовлетворяло эти потребности граждан", – отчитывался министр два года назад в интервью журналу "Афиша".

На самом деле уже многие правительства осознали правоту Бутана. Еще восемь лет назад ООН приняла резолюцию о том, что международные индексы счастья следует расценивать как ключевой параметр успешности развития любого государства.

Дордже Пенджо возвращается в Москву, чтобы пообщаться с россиянами на Форуме социальных инноваций регионов. Любой желающий сможет послушать выступление королевского министра и даже, не исключено, задать ему свои вопросы в середине июня на ВДНХ.

III Форум социальных инноваций регионов открывается в Москве в среду 19 июня. "Министр счастья" Бутана, как ожидается, выступит на нем на второй день работы. В зале "Енисей", на том треке деловой программы Форума, которая так и называется – "Счастье". Зал рассчитан на 200 человек. Попасть на Форум совершенно бесплатно может любой желающий: надо только заранее зарегистрироваться на сайте организаторов. Дискуссия в зале "Енисей" озаглавлена так: "Экономика счастья: новое видение эволюции государства". Кроме господина Пенджо, на ней ожидаются другие экономисты, педагоги и медиа-менеджеры.

Второй раз услышать "министра счастья" можно будет уже после Форума, на площадке школы управления Сколково.

Попасть на лекцию Дордже Пенджо можно бесплатно, достаточно зарегистрироваться на сайте форума по ссылке.

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