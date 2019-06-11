Чемпионы мира и участники Олимпийских игр проведут мастер-классы для детей в Чечне

Грозный, 11 июня. В Грозном с 26 по 30 июня впервые в истории Республики пройдет детская регата - Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В рамках нее 28 и 29 июня чемпионы мира и участники Олимпийских игр проведут мастер-классы для жителей города Грозный. Детская парусная регата проводится по личному распоряжению и при поддержке Главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Кадырова.

Участники и призеры Олимпийских игр расскажут школьникам Чеченской Республики о парусном спорте и поделятся профессиональными секретами. Участие в лектории, который будет бесплатным для всех зрителей, уже подтвердили знаменитые российские спортсмены, заслуженные тренеры и другие интересные личности, среди них:

Георгий Шайдуко - заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр 1996 года в Атланте в классе "Солинг", чемпион мира, Европы, СССР и России.

Олег Хоперский - многократный призер чемпионатов мира и Европы в олимпийских классах "Финн" и "Солинг", заслуженный мастер спорта СССР, участник четырех Олимпийских игр: 1988, 1992, 1996, 2000. Многократный чемпион СССР и России по парусному спорту.

Татьяна Ларцева - чемпионка мира по парусному спорту в классе "Снайп". Участница Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Мастер спорта международного класса. Тренер детской спортивной школы.

Ольга Стефанова – журналист, режиссер, оператор, автор полнометражных документальных фильмов, лауреат международных кинофестивалей, участник многочисленных экспедиций в Арктике и Антарктиде.

Кроме познавательных мастер-классов, зрители и участники детской парусной регаты станут свидетелями масштабного зрелищного события. 29 июня, в финальный день парусных гонок, состоится Фестиваль водных видов спорта. Мероприятие объединит на одной площадке юных яхтсменов и профессиональных экстремальных спортсменов. Зрителей ожидают зрелищные номера флайбордистов и слаломистов.

Организаторами первой детской регаты и фестиваля выступают мэрия города Грозный и Федерация парусного спорта ЧР. Большую поддержку в организации и проведении оказывают мэр города Грозный Ибрагим Закриев и заместитель мэра города Грозный Руслан Алисултанов.

Партнеры детской регаты: компания "ВнешТрейдСервис ЛТД" - официальный дистрибьютор яхтенной одежды бренда Zhik, компания SeaGala - официальный дистрибьютор марки SLAM CREW в России и СНГ, строительная компания PPS Group, поставщик посуды и предметов домашнего обихода из Европы Alina & K.

Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР – ТАСС, "Российская газета". С подробной программой детской регаты можно ознакомиться на сайте www.chyf.ru, там же можно оставить заявку на участие в соревнованиях.

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