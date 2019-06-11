Базовую модель компетенций для цифровой экономики презентовали на Международном IT-Форуме

ТАСС, 11 июня. На площадке международного IT-форума прошла панельная дискуссия "Подготовка кадров для цифровой экономики". Модератором мероприятия выступил заместитель председателя Экспертного совета при Комитете по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации Антоний Швиндт.

Участники мероприятия обсудили базовую модель компетенций цифровой экономики, вовлечение детей в задачи цифровой экономики в рамках реализации программ дополнительного образования, поговорили о реализации программ по подготовке ИТ-специалистов на уровне профессионального образования, а также обсудили внедрение инновационных образовательных технологий на всех этапах образования в целях реализации задачи по подготовке кадров для цифровой экономики.

"Мы презентуем базовую модель компетенций для цифровой экономики. Новый инструмент в перспективе позволит актуализировать госстандарты в сфере образования и поможет развитию рынка труда", - сказал Швиндт.

Зампред Экспертного совета при Комитете по образованию и науке Госдумы РФ Антоний Швиндт - в видеоинтервью ТАСС.