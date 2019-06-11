Владимир Маслов: защите личных данных надо обучать

ТАСС, 11 июня. Директор департамента цифрового развития торгово-промышленной палаты РФ Владимир Маслов выступил на III Международной конференции по информационной безопасности "Инфофорум-Югра" в рамках XI Международного IT-Форума в Ханты-Мансийске. По его словам, защите личных данных надо обучать.
"Мы все привыкли мыть руки перед едой, точно также у каждого гражданина должны быть элементарные навыки информационной безопасности, – сказал он в своем выступлении. – Мы должны сами защищать свои личные данные. Считаю, что этим просвещением и обучением должны заниматься наши учебные заведения, предприятия, общественные организации и в том числе торгово-промышленная палата. Это некий базис, без которого говорить о мировой истории безопасности нельзя".
В видеоинтервью ТАСС глава департамента рассказал о наиболее злободневных вопросах, которые поднимает IT-Форум.
Пленарное заседание
На площадке международного IT-форума прошла III Международная конференция по информационной безопасности "Инфофорум – Югра". Модератором выступил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель Оргкомитета Инфофорума Эрнест Валеев.
В мероприятии приняли участие специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, заместитель Генерального секретаря ШОС Владимир Потапенко, заместитель начальника Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов, председатель Ассоциации облачной безопасности Китая, China Electronics Corporation Фан Биньсин, председатель Совета директоров CyberSecurity Malaysia Тан Шри Дато Сери Панглима Мохд Азуми Бин Мохамед, начальник Управления противодействия вызовам и угрозам Секретариата ОДКБ Мурат Кунакбаев, советник Секретариата ОДКБ Александр Кузнецов, Джан Ю – Университет Гуанчжоу, Институт прорывных технологий в киберпространстве, Йель Ли – профессор, председатель Альянса облачной безопасности (Регион Китай), ИТ-директор и директор по безопасности Yingzi Tech, начальник управления информационных технологий Главного управления связи Росгвардии Михаил Варенцов, директор по специальным проектам Ростелеком-Solar Евгений Никитин, заместитель директора РГП "Государственная техническая служба" КНБ Республики Казахстан Зекен Исмаилов, заместитель начальника Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России Павел Ревенков, Минь Три Луу – Агентство по информационной безопасности Министерства информации и связи Вьетнама.
Участники мероприятия обсудили современные проблемы формирования системы международной информационной безопасности, вопросы глобальных рисков и угроз в информационной сфере, международного сотрудничества в сфере информационной безопасности в форматах БРИКС, ШОС, ОДКБ, ООН и других международных организаций, необходимости развития экспертного партнерства, безопасности критической информационной инфраструктуры: информационная безопасность в сфере энергетики, промышленности, транспорта, связи, решения в области информационной безопасности, необходимые при развития технологий e-Government, e-Medicine, e-Education, Internet of Things, информационной безопасности в финансовой сфере.
"Проблемы международной информационной безопасности, а также задачи обеспечения безопасности информационной инфраструктуры, составляющей основу функционирования экономик и государственного управления современных стран, сегодня не могут не волновать политиков, представителей ИТ-сообщества, бизнесменов, - открыл пленарное заседание заместитель Генерального секретаря ШОС Владимир Потапенко. – Учитывая все современные тенденции, ШОС принимает меры, нацеленные на противодействие вовлеченности молодежи в террористическую деятельность. Мы также принимаем меры для профилактики киберопасности. Мы готовы к сотрудничеству и предлагаем разработать совместные мероприятия по обеспечению интернет-безопасности, более эффективному использованию инноваций против терроризма и экстремизма. ШОС намерен укреплять борьбу с вредоносными системами интернет, а также готов разработать международный правовой документ, который будет регулировать эту деятельность".