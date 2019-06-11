Владимир Маслов: защите личных данных надо обучать

ТАСС, 11 июня. Директор департамента цифрового развития торгово-промышленной палаты РФ Владимир Маслов выступил на III Международной конференции по информационной безопасности "Инфофорум-Югра" в рамках XI Международного IT-Форума в Ханты-Мансийске. По его словам, защите личных данных надо обучать.

"Мы все привыкли мыть руки перед едой, точно также у каждого гражданина должны быть элементарные навыки информационной безопасности, – сказал он в своем выступлении. – Мы должны сами защищать свои личные данные. Считаю, что этим просвещением и обучением должны заниматься наши учебные заведения, предприятия, общественные организации и в том числе торгово-промышленная палата. Это некий базис, без которого говорить о мировой истории безопасности нельзя".

В видеоинтервью ТАСС глава департамента рассказал о наиболее злободневных вопросах, которые поднимает IT-Форум.