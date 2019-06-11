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XI Международный IT-форум в Югре

Эксперты в Ханты-Мансийске обсудили злонамеренное использование искусственного интеллекта

Вторая международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" прошла на XI Международном IT-форуме
© ТАСС

ТАСС, 11 июня. Вторая международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" прошла в рамках XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Эксперты провели заседание панельной дискуссии "Злонамеренное использование искусственного интеллекта и международная информационно-психологическая безопасность".

Конференция прошла в рамках межправительственной программы ЮНЕСКО "Информация для всех". Заместитель председателя межправительственного совета и председатель Российского комитета программы, президент межрегионального центра библиотечного сотрудничества Евгений Кузьмин напомнил, что несколько лет назад был подписан протокол. С тех пор Югра принимает крупные конференции программы "Информация для всех". "Это является серьезным вкладом Ханты-Мансийского автономного округа и всей России в реализацию этой флагманской межправительственной программы ЮНЕСКО. Мероприятия были посвящены обсуждению таких важнейших вопросов, как сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве, формирование открытого правительства, прозрачности управления, взаимодействие правительств и населения посредством повышения информационной грамотности у чиновников и граждан", – подчеркнул он.

В видеоинтервью ТАСС - Евгений Кузьмин, зампред Межправительственного совета и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (ИФАП), президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва, Россия).

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XI Международный IT-форум в Югре
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