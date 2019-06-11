Дороти Гордон: мы благодарны губернатору Югры за замечательный IT-Форум

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. Председатель Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (ИФАП), руководитель Рабочей группы по информационной грамотности ИФАП (Аккра, Гана) Дороти Гордон в интервью ТАСС рассказала о своих впечатлениях от завершившегося в Ханты-Мансийске XI Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. Для нее это уже третий такой форум в Югре, в котором она участвует.