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XI Международный IT-форум в Югре

Дороти Гордон: мы благодарны губернатору Югры за замечательный IT-Форум

Представитель ЮНЕСКО отметила динамику и широкую амплитуду тем, а также профессиональный уровень обсуждения глобальных проблем
© ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. Председатель Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (ИФАП), руководитель Рабочей группы по информационной грамотности ИФАП (Аккра, Гана) Дороти Гордон в интервью ТАСС рассказала о своих впечатлениях от завершившегося в Ханты-Мансийске XI Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. Для нее это уже третий такой форум в Югре, в котором она участвует. 

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XI Международный IT-форум в Югре
XI Международный IT-форум в Югре
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