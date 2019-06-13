Эксперт: законодательство не способствует развитию аддитивных технологий в травматологии

ТАСС, 13 июня. Одна из главных проблем отечественной ортопедии и травматологии - отсутствие в России стандарта на аддитивные технологии – законодательно не решается несколько лет. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопрос ТАСС, руководитель Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г.А. Илизарова" Александр Губин в ходе Межрегионального форума "Медицина. Промышленность. Фармация. Туризм - 2019" в Кургане.

"Речь не только об аддитивных технологиях, а о персонализированных изделиях, сделанных под определенного пациента. Законодательно пока (за несколько лет – прим. ТАСС) ничего не изменилось. (…). Увеличилось количество технологий, мы их используем. Но мы очень ограничены в возможностях именно потому, что есть ограничения в законодательстве", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Губина, есть проблемы, сугубо связанные с тем, что эти изделия (созданные на основе аддитивных технологий – прим. ТАСС) применяются для очень ограниченного числа узких сложных показателей, поэтому рынок относительно небольшой. "Это тоже надо учитывать. Поэтому, возможно, нет такого мощного давления для того, чтобы происходили быстрые изменения в этой сфере. Это модная тема, но имеющая очень ограниченный рынок", - резюмировал руководитель научного центра.

О форуме

Межрегиональный форум "Медицина. Промышленность. Фармация. Туризм - 2019" (18+) впервые проходит на базе научного центра им. академика Г.А. Илизарова в Кургане. В мероприятии, которое началось в четверг, участвуют более 150 делегатов из России и других стран.

О научном центре

Курганский научный центр им. академика Г.А. Илизарова - родина метода чрескостного остеосинтеза. Лечение и реабилитацию в курганской клинике ежегодно проходят свыше 14 тыс. пациентов с ортопедической и нейроортопедической патологией. РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова имеет консультативно-диагностическое отделение на 250 посещений в день и стационар на 800 коек. В центре работают около 1500 высококвалифицированных специалистов, в том числе 79 кандидатов наук, 37 докторов наук и 10 профессоров.

Об академике Илизарове

Гавриил Илизаров - выдающийся советский хирург-ортопед, изобретатель, академик АН СССР, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Ленинской премии и многих почетных отечественных и международных званий, наград и премий. В 1950 году он изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Сегодня метод ученого применяют более чем в 60 странах мира. При этом используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Метод дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация.