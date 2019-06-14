Тепловоз ТГМ6-УГМК сертифицирован на соответствие Техрегламенту Таможенного союза

ТАСС, 14 июня. АО "Шадринский автоагрегатный завод" (ШААЗ, предприятие машиностроительного комплекса УГМК) сертифицировал еще один модернизированный тепловоз на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 001/2011) "О безопасности железнодорожного подвижного состава". Процедуру успешно прошел локомотив ТГМ6-УГМК. Это уже третий модернизированный на ШААЗе локомотив, получивший "пропуск" на пути РЖД. Ранее были сертифицированы модели ТЭМ2-УГМК и ТГМ4Б-УГМК.

"Сертификат сроком на пять лет выдало ФГУП "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. В документе указано, что срок службы модернизированных тепловозов серии ТГМ6-УГМК продлевается до шестидесяти лет с даты постройки базового тепловоза. Это означает, что после модернизации собственник может на законных основаниях эксплуатировать локомотивы еще несколько десятилетий", — рассказал заместитель технического директора по модернизации тепловозов АО "ШААЗ" Александр Папировский.

Шадринский автоагрегатный завод на сегодня является единственным производителем в России, получившим сертификаты на модернизированные тепловозы с продлением срока службы. В настоящее время процедуру сертификации на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза также проходят локомотивы других серий. В частности, в аккредитованных лабораториях Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава, а также Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены завершаются испытания нового тепловоза ТЭМ2Н-УГМК, в скором времени эксперты проведут аудит производственной площадки АО "ШААЗ".

О техрегламенте

Технический регламент Таможенного союза — основной документ, определяющий требования к подвижному составу и безопасности его эксплуатации на территории России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Документ вступил в силу 2 августа 2017 года. С этого момента весь подвижной состав должен быть сертифицирован на соответствие ТР ТС.

О предприятии

ШААЗ был организован в декабре 1941 года на базе эвакуированных в Курганскую область цехов Московского автозавода. После войны предприятие получило автоагрегатный профиль и специализировалось на производстве различной продукции для Уральского и Горьковского автозаводов. В 1970-х годах ШААЗ входит в состав смежников Камского автозавода (КамАЗ). С 1999 года предприятие входит в УГМК. Выпускает водяные и масляные радиаторы для автомобильных двигателей, охладители наддувочного воздуха, отопители радиаторного типа, предпусковые подогреватели, независимые отопители, домкраты гидравлические, рычажно-винтовые и другие агрегаты. Продукция ОАО "ШААЗ" поставляется в 12 стран.

В сентябре 2018 года ШААЗ наряду с другим предприятием УГМК – ООО "Оренбургский радиатор" – был признан лучшим в России производителем теплообменников. Оба предприятия стали лауреатами национальной премии "Автокомпонент года".

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.