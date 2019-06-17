В Пушкинском музее состоится дискуссия "Анатомия пространства. Где кончается наше тело?"

Москва, 17 июня. В ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет дискуссия о репрезентации в поствоенном и современном искусстве телесного опыта в отношениях с пространством, социальными установками и физическими факторами. Сессия пройдет с участием художника Йеспера Юста (Дания – США), представлявшего Данию на Венецианской биеннале в 2013 году. В рамках события будут показаны фрагменты его работ: балет Interpassivities (2018), а также Intercourses (2013), Servitudes (2015), This Nameless Spectacle (2011) и другие.

В творчестве Йеспера Юста тема взаимодействия тела с публичным и приватным пространствами, вопросы реальных и воображаемых границ, а также отношений наблюдаемого и наблюдателя являются центральными. Художник исследует, как тело существует в условиях современности, в его работах на первый план выходят мотивы уязвимости и хрупкости человека, появляется рефлексия о том, как наше тело может быть "улучшено", "усовершенствовано", как мы сегодня можем сами себя репрезентировать.

Йеспер Юст активно работает с перформативными практиками, использует элементы классической и современной хореографии, видео и саунд-арт, а также приемы мимикрии, встраивает свои произведения в события, происходящие в реальном времени. Зритель меняет статус, превращаясь в свидетеля, а город и среда становятся равноправными участниками драматургии в произведениях Юста. Герои его работ, устанавливая взаимоотношения с пространством, растворяются в нем. В урбанистке и социологии существует понятие "вернакулярных" районов – пространств, существующих только в сознании горожан. Такими же условными штрихами город создается и внутри работ Йеспера Юста – он собирается из разных частей, представляя скорее интимное пространство ассоциаций, нежели конкретное место на карте.

В дискуссии с художником Йеспером Юстом участники будут обсуждать вопросы о том, как воспринимается человеческое тело сегодня, как устроены его взаимоотношения с городом, архитектурой, как эти отношения будут развиваться и трансформироваться в будущем, как эта тема была представлена в искусстве поствоенного периода и как сегодня она осмысляется в перформансе.

Участники дискуссии:

Йеспер Юст (Дания – США) использует инструменты кино, медиа и перформанса для исследования вопросов гендера и стереотипов, созданных Голливудом и общественными конструктами. В 2013 году Йеспер Юст представлял Данию и национальный павильон в рамках Венецианской Биеннале. Персональные проекты прошли в Palais de Tokyo (Франция), Музее Стейдлик (Голландия), Портлендском художественном музее (США), Бруклинском музее (США) и других институциях. Работы художника находятся во многих мировых коллекциях таких как Музей Соломона Гуггенхайма (США), Тейт Модерн Лондон (Великобритания), Музей современного искусства MoMa (США) и т.д.

Данила Булатов (Россия) – историк искусства, научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор выставок "Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968" (2016–2017), "Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" (2019), автор монографии "Возрождение модернизма: немецкое искусство 1945–1965 годов. Художественная теория и выставочная практика" (2017).

Елена Петровская (Россия) – российский философ, антрополог и культуролог, старший научный сотрудник Института философии РАН (сектор аналитической антропологии), лауреат премии Андрея Белого (2011, за книгу "Теория образа"). Главный редактор журнала "Синий диван".

Анастасия Прошутинская (Россия) – историк искусства, куратор современного танца. Магистр исследований перформанса (Университет Южного Иллинойса), магистр истории искусств (МГУ). С 2012 года куратор современного танца в ДК ЗИЛ. Организатор фестиваля и резиденции "Танцевальная платформа ЗИЛ".

Планируемые участники: Андрей Шенталь (Россия) – философ, художник; Никита Петров (Россия) – антрополог.

Модератор дискуссии: Ольга Шишко (Россия) – искусствовед, куратор направления "Пушкинский XXI", заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Дата и время проведения: 21 июня 2019, 18:00.

Адрес проведения: ул. Волхонка, д. 12, Главное здание, Итальянский дворик.

Возрастная категория 18+