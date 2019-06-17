Эксперты ВЭО России и Совета Федерации ФС РФ обсудят проблемы инновационного развития АПК

Москва, 17 июня. В рамках совместного заседания с Временной Комиссией СФ ФС РФ по законодательному обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса Российской Федерации 19 июня состоится экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России.

Тема сессии: "Инновационное развитие АПК: совершенствование правовых и организационно-экономических механизмов".

Модераторы: Сергей Бодрунов, Президент ВЭО России и Сергей Митин, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

С основным докладом выступит Александр Петриков, директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, академик РАН.

Возрастная категория 0+

Место проведения: г. Москва, ул. Тверская, 22А, Каминный зал Дома экономиста.

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