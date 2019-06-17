В Анталье состоялся показ мод Fashion Show Dosso Dossi

Анталья, 17 июня. Fashion Show Dosso Dossi стало одним из крупнейших фэшн-шоу как в Турции, так и за ее пределами. Шоу в очередной раз пользовалось популярностью благодаря участию в показе всемирно известной супермодели Бар Рафаэли. Для показа мод, проходившего в Выставочном Центре Антальи, был возведен специальный подиум. Выйдя на подиум в качестве ведущей модели под сопровождение визуальных цифровых и световых эффектов, Бар Рафаэли продемонстрировала присутствующим четыре разных наряда.

На показе мод, где присутствовало около 5 тыс. гостей, Бар Рафаэли сопровождали известные турецкие модели. В ходе показа осенне-зимней коллекции, присутствующие встретили аплодисментами моделей Озге Улусой и Дениз Аккая. Наряду с известными местными и зарубежными моделями на подиуме дефилировали Мисс Турция - 2015, Эджем Чирпан, Мисс Турция - 2016, Бусе Искендероглу, Мисс Турция - 2017, Пынар Тартан и Мисс Турция - 2018, Шеваль Шахин.

В ходе пресс-конференции, которая проходила совместно с Хикмет Эраслан, исполнительным директором Dosso Dossi Holding, Бар Рафаэли отметила, что она была крайне рада проявленному к ней вниманию. Говоря о приобретенном опыте участия в показе мод Dosso Dossi, в котором приняли участие мировые знаменитости, такие как Адриана Лима, Кендалл Дженнер, Исабели Фонтана и Парис Хилтон, Бар Рафаэли отметила следующее: "Красочный мир Dosso Dossi поражает своим величием. Для меня честь находиться здесь и быть частью этого мероприятия".

Хикмет Эраслан, исполнительный директор Dosso Dossi Holding, подчеркнул свое намерение продолжить прием мировых звезд. Говоря о том, что показ знаменитостей на подиуме Dosso Dossi стал своеобразной традицией, что в свою очередь позволило привлечь внимание всего мира к Турции, Хикмет Эраслан отметил: "Мы сотрудничали и будем продолжать сотрудничать с моделями мирового уровня. Я горжусь тем, что мы представляем качество турецкой одежды, гостеприимство турецкого народа и нашу прекрасную страну".