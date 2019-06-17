В Кыргызстане состоялось XII заседание Молодежного совета ШОС

Москва, 17 июня. В преддверии Саммита Глав государств ШОС, в Бишкеке состоялось XII заседание Молодежного совета ШОС, в котором от Российского Союза Молодежи приняли участие председатель РСМ Павел Красноруцкий и заместитель председателя РСМ Татьяна Селиверстова.

На заседании в своей речи Павел Красноруцкий отметил: "Хочу отдельно отметить высокую эффективность как многостороннего, так и двустороннего взаимодействия между молодежью стран-участниц ШОС. Отрадно, что страны в двустороннем порядке ведут активную работу. Российский Союз Молодежи за последние два года увеличил количество совместных мероприятий с Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном и Кыргызстаном. Мы также укрепили системное взаимодействие с Китаем и Беларусью, положили начало новым проектам, таким образом, в этом году совместно с Всекитайской Федерацией Молодежи запустим работу Молодежного бизнес-инкубатора стран ШОС. Рассчитываю на то, что к реализации этого проекта приступят все национальные части Молодежного совета ШОС".

Значимым для членов Совета стало то, что в заседании принял участие Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, который оценил работу, проделанную Молодежным советом ШОС за 2018-2019 годы.

По словам Владимира Норова, молодежь на пространстве организации становится активнее, а лидеры государств уделяют все больше внимания потенциалу молодых людей и их всестороннему развитию. Также Владимир Норов отметил высокую значимость развития молодежного предпринимательства и туризма на пространстве ШОС. Он обратился к участникам заседания с просьбой уделять особое внимание развитию этих направлений.

Руководители национальных частей Молодежного совета ШОС в своих выступлениях отметили успешность проведения III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", который состоялся в Ставрополе с 4 по 9 июня.

"Этот Фестиваль стал знаменательным, так как нам удалось собрать на мероприятии молодежь из всех стран-участниц, наблюдателей и партнеров по диалогу стран ШОС. Общее количество участников составило 2 тыс. человек из 23 стран мира. Я выражаю благодарность каждой национальной части Молодежного совета ШОС за вклад в подготовку и проведение фестиваля. Отдельную благодарность выражаю Казахстану, Китаю, Кыргызстану и Таджикистану за то, что делегации на фестивале возглавили руководители и заместители руководителей ведомств по делам молодежи, что подчеркнуло значимость проведения Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". В 2020 году в Казани мы планируем провести Студенческую весну стран СНГ", - отметил Павел Красноруцкий.

На заседании состоялась передача председательства от Кыргызской национальной части Молодежного совета ШОС Российской национальной части. В 2020 году в Челябинске РСМ проведет V Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС.

По итогам проведения Саммита Глав государств ШОС состоялось подписание основного итогового документа, Бишкекской декларации, в которой была дана положительная оценка работе Молодежного совета ШОС, отмечен высокий уровень организации и проведения III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС".

Также главы государств выступили за открытие и развитие работы Международного молодежного бизнес-инкубатора стран ШОС. Данный проект будет запущен в Казани осенью 2019 года.

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Пресс-служба Российского Союза Молодежи

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