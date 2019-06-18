Объявлены результаты рейтинга коммуникационных компаний России за 2018 год

Москва, 18 июня. Объявлены результаты Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К, ежегодного общероссийского исследования рынка связей с общественностью, который проводится с 2013 года.

"Объявление результатов рейтинга НР2К – знаковое событие для коммуникационной отрасли страны. Рейтинг является индикатором самочувствия PR-агентств, показывает, куда движется рынок коммуникаций, – отметил сопредседатель Наблюдательного совета НР2К, президент Российской академии общественных связей (РАОС) Виталий Расницын. – Отрадно, что каждый год к рейтингу присоединяются новые компании, которые готовы к прозрачности и внешней оценке своей работы".

В рейтинге НР2К-2018 приняли участие 78 федеральных и региональных коммуникационных компаний. Во главе рейтинга Коммуникационная группа АГТ / АGТ (1-е место), "Михайлов и Партнеры" (2-е место), FleishmanHillard Vanguard / КГ ОРТА (3-е место). По итогам 2018 года суммарный доход участников рейтинга превысил 25 млрд рублей, при средней выручке на сотрудника в размере 7,5 млн рублей в год.

"Примечательно, что ежегодно растут финансовые показатели компаний-участников рейтинга и их медиа-активность. Это свидетельствует о развитии коммуникационного рынка в целом. Суммарный доход участников рейтинга НР2К-2018 увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Рынок вырос как в связи с возросшей востребованностью коммуникационных услуг со стороны государства и бизнеса, так и в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Радует и то, что все чаще бизнес при выборе подрядчика отдает предпочтение коммуникационным компаниям из числа участников рейтинга НР2К", – отметил сопредседатель Наблюдательного совета НР2К, член Общественной палаты РФ Вячеслав Лащевский.

Рейтинг формируется на основе следующих параметров: объем бизнеса (выручка компаний за год), профессиональный опыт (клиентский и кадровый портфель компаний), медиа-активность (публичная активность компаний в СМИ).

Официальный консультант − российская аудиторско-консалтинговая группа БДО Юникон − провела исследование соответствия результатов Национального рейтинга коммуникационных агентств методологии НР2К. "Консультанты БДО Юникон выполнили весь объем необходимых процедур, − отметил директор аудиторско-консалтинговой группы БДО Юникон Николай Симаков. − Все отчетные документы переданы организаторам рейтинга".

Результаты рейтинга публикуются в средствах массовой информации, на информационных ресурсах партнеров рейтинга.

Возрастная категория 18+

Впервые рейтинг НР2К был проведен в 2013 году. Основные его задачи – повысить открытость и прозрачность рынка коммуникационных услуг, способствовать укреплению доверия между участниками рынка.

Рейтинг НР2К проводится под патронажем Российской академии общественных связей (РАОС).

При поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Российского отделения Международной Ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Операторы рейтинга: ByconGroup, Компания "Медиалогия".

Официальный консультант: Группа "БДО Юникон".

Генеральный информационный партнер: ТАСС.

Генеральный медиа-партнер: ИД "Коммерсантъ".

Официальный радио-партнер: Business FM.

Официальный интернет-партнер: AdIndex.