Кобяков и Текслер обсудили подготовку Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС

ТАСС, 19 июня. Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков и глава Челябинской области Алексей Текслер в Москве обсудили ход подготовки к проведению в России саммитов ШОС и БРИКС, которые запланированы на 22-23 июля 2020 года.

Как сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области, подготовка к проведению саммитов ШОС и БРИКС находится на личном контроле Алексея Текслера и идет согласно графику. "Область активно готовится к проведению саммитов. Сегодня работы идут полным ходом, уверен, мы сможем провести мероприятия на самом высоком уровне", - отметил глава региона.

В рамках подготовки к проведению саммитов в Челябинске, в соответствии с "дорожной картой", ведется строительство нового современного аэропорта, конгрессно-выставочного центра "Таганай-2020", модернизация общественного транспорта, обновляется дорожная сеть. Отдельное внимание уделяется строительству общежития Южно-Уральского государственного университета и трех коттеджных поселков, которые будут задействованы для размещения делегаций. Всего к саммитам запланировано подготовить 19 объектов.

"Россия приняла председательство в ШОС, в следующем году нам предстоит встречать у себя саммиты ШОС и БРИКС. Проведение крупнейших международных мероприятий в регионах открывает возможности не только для развития инфраструктуры российских городов, но и позволяет укреплять бизнес-сообщество в стране. В прошлом году в Челябинске состоялась выездная сессия Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста. Инфраструктура развития", в этом году она пройдет уже во второй раз. В настоящий момент у нас формируются точки деловой активности в регионах, одним из таких городов однозначно является Челябинск", – подчеркнул ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антон Кобяков.

Как ранее подтвердил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, первый форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), с инициативой создания которого ранее выступила Россия, планируется провести в Челябинске в 2020 году. "Первый форум глав регионов мы планируем в 2020 году. Это будет Челябинск", - сказал он. По словам Хакимова, форум глав регионов позволит в том числе в рабочем режиме проверить готовность инфраструктуры Челябинска для проведения саммита ШОС.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.