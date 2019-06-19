Глава ЯНАО принял участие в обсуждении нацпроектов на заседании правительственной комиссии

ТАСС, 19 июня. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в состоявшемся в Москве заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Виталия Мутко. Одной из центральных тем обсуждения стала реализация национальных проектов.

Как сообщают в пресс-службе главы ЯНАО, в рамках нацпроектов на Ямале реализуются 52 региональных проекта. Их цель – создать комфортные условия для жизни в округе: планируется переселить из ветхих и аварийных домов более 17 тыс. человек, построить и реконструировать более 100 школ, детских садов, объектов культуры, здравоохранения, спортивных сооружений, построить и отремонтировать 245 км дорог. Запланированы также мероприятия по совершенствованию здравоохранения, поддержке малого бизнеса, повышению производительности труда на предприятиях округа и другие.

"Президент России поставил масштабные задачи, связанные с разными направлениями: жилищное строительство, комфортная среда, медицина, образование, дороги. Это очень большой перечень задач, которые мы должны в ближайшие пять лет выполнить и, действительно, качественно изменить уровень жизни людей. Все нацпроекты для нас важны. Но в силу специфики региона есть наиболее острые вопросы. Это, например, улучшение жилищных условий. Ежегодно тысячи ямальцев должны иметь возможность переехать в новое жилье. Важная задача по дорогам – ситуация требует изменений. Поэтому в этом году мы начали большую программу по строительству и ремонту дорог, в следующем году объемы будут кратно увеличены. Многое необходимо сделать в сфере здравоохранения. Один пример приведу. У нас в регионе часто используется санитарная авиация. Она требует особых подходов. И мы вот такое решение нашли: начнем покупать медицинские модули для вертолетов, чтобы уже на борту человек получал качественную медицинскую помощь", - отметил Артюхов.

С 2019 по 2024 годы на региональные проекты планируется выделить более 175 млрд рублей. На данный момент в округе сформированы команды проектов, определены ответственные исполнители, создана система контроля за заключением госконтрактов и распределением финансирования.

Нацпроект по жилью в России

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда", рассчитанного до 2024 года, относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в РФ. К началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно.