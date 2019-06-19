Анастасия Ракова рассказала о новых принципах развития социальной сферы

Москва, 19 июня. В рамках III Форума социальных инноваций состоялась стратегическая сессия, посвященная развитию социальной политики столицы. Среди главных спикеров: заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, губернатор Пермского края Максим Решетников и др. Модератором сессии выступил писатель Сергей Минаев.

На сессии "Москва — территория инновационного развития социальной сферы" столица с готовностью поделилась накопленным опытом с субъектами Российской Федерации. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, открывая дискуссию, обратила внимание участников сессии на важность социальных инноваций в столице. Она, в частности, отметила, что сейчас главным становится проактивный подход.

По словам заместителя мэра, социальная система устарела, а заявительный принцип не всегда позволяет определять по-настоящему нуждающихся. "Архитектура социальной сферы сложилась в России в конце 90-х — начале 2000-х. По-прежнему людей делят на определенные группы: инвалидов, ветеранов малоимущих, и второе — это заявительный принцип. Если человек не заявился, никаких льгот не получил. Но сегодня эта система устарела, людям уже недостаточно получить набор социальных льгот по ЖКХ. Им важно, чтобы решили конкретную проблему, которая у них возникла прямо сейчас", — подчеркнула Ракова. Она отметила, что на данном этапе главным становится проактивный подход: "То есть мы не призываем чиновников ждать, когда нуждающийся человек придет на прием, наша цель — самим искать нуждающихся граждан, чтобы решать инициативно их проблемы".

Она назвала четыре принципа работы в современной социальной сфере: проактивность, максимальная индивидуализация, синергия работы городских служб. И четвертый принцип — современные технологии, которые необходимо активно использовать. Анастасия Ракова привела пример проактивного подхода: "У нас на территории города живут 185 тыс. человек старше 80 лет, у которых вообще нет никаких родственников. И вот чтобы определить, нужна такому человеку помощь или нет, необходимо держать огромный штат соцработников, но современные технологии позволяют вести мониторинг потребностей таких людей в автоматическом режиме". Если говорить о сфере образования, то, по словам Раковой, благодаря электронным уведомлениям более 200 тыс. московских школьников прошли самодиагностику, выполнив более миллиона тестов в преддверии итоговых работ.

Еще одна принципиально важная тема для Москвы — здоровый образ жизни. "У нас в России отсутствует культура профилактики, заботы о собственном здоровье. И мы сейчас пытаемся реализовать проект по созданию павильонов для диспансеризации в 46 парках Москвы. Мы хотим таким образом, сократив затраты времени, сделать посещение больниц максимально комфортным, став у москвичей буквально на дороге. Мы не знаем, получится у нас это или нет, но мы пробуем", — отметила Анастасия Ракова.

В дискуссии приняли активное участие губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель совета директоров Rambler&Co Александр Мамут и другие.

Максим Решетников рассказал, что новации в социальной сфере внедряются и в других регионах, например, в Пермском крае: "Москва — лидер, но и мы идем в этом направлении. И дело в данном случае не в бюджете, а главным образом в управленческих подходах".

Москва — один из лидеров по демографическим показателям среди мегаполисов мира. В этой связи очень важно знать, на какие проекты в социальной сфере делает ставку правительство Москвы сегодня, какие тренды и инновации в фокусе внимания и как город выбирает траекторию социального развития с учетом международного опыта.

В этом году на форуме работают около 3 000 профессиональных участников из 85 субъектов Российской Федерации. В региональные делегации вошли представители органов власти, социально-ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения.

В рамках III Форума социальных инноваций проходят более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты рассказывают о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.

Форум проходит в Москве на ВДНХ в 75 павильоне с 19 по 21 июня.

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