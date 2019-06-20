На международной выставке RENWEX 2019 представили новинки в области зеленой энергетики

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новейшие разработки, технологии, решения в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) продемонстрировала новая международная выставка оборудования и технологий для возобновляемой энергетики и электротранспорта – RENWEX 2019, которая сегодня завершается в ЦВК "Экспоцентр". В экспозиции приняли участие 62 компании из Австрии, Германии, Китая, Нидерландов, России, Словакии, Турции, Швейцарии.

Выставка организована "Экспоцентром" под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Европейской Ассоциации возобновляемых источников энергии (Евросолар) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация солнечной энергетики".

Центральным событием деловой программы выставки стал Международный форум "Возобновляемая энергетика для регионального развития", который объединил российских и иностранных участников рынка, законодателей, представителей профильных министерств, региональных администраций, научного сообщества и организаций, развивающих проекты ВИЭ. В течение трех дней участники рассмотрели широкий круг вопросов и обменялись опытом.

Выступивший на одной из сессий форума первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по энергетике Сергей Есяков отметил, что возобновляемая энергетика – основной тренд развития мировой энергетики. Вложения в эту сферу сегодня превышают $300 млрд, ежегодно в мире вводится свыше 150 ГВт мощностей ВИЭ. И хотя темпы роста возобновляемой энергетики в России пока отстают от мировых, по мнению депутата, можно говорить о высоком потенциале отечественного рынка ВИЭ и начале его активного освоения.

Как заявил один из участников выставки, генеральный директор компании "Хевел Ритейл" Николай Попов, первая RENWEX уже продемонстрировала интерес к ней не только российских, но и зарубежных фирм. "Ошеломляющий спрос. Очень много клиентов", - поделился он, выразив уверенность, что выставка в следующие годы быстро вырастет.