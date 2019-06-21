В Грозном 27-29 июня пройдет водное шоу мирового уровня

Москва, 21 июня. В Грозном 27-29 июня пройдет уникальное водное шоу мирового масштаба – гидроцирк. Мероприятие такого уровня состоится в России впервые.

Для проведения аква-шоу на Грозненское море привезут более 30 единиц техники. В столице Чеченской Республики выступят экстремальные спортсмены – чемпионы мира и Европы. Гостей Фестиваля водных видов спорта ждут полеты над водой флайбордистов, гонки на джетпаках, трюки на аквабайках и гидроциклах, шоу воднолыжников, захватывающие фигуры вейкбордистов и джетсерферов.

Аква-шоу в Грозном будет проходить ежедневно с 27 по 29 июня на фоне поющих фонтанов. В финальный день жителей города ждут несколько выступлений в дневное и вечернее время.

Кроме этого, в эти дни в Грозном пройдет первая детская парусная регата Кубок Северного Кавказа имени Ахмат-Хаджи Кадырова. На воде соберутся почти 100 юных яхтсменов из 10 российских городов. Впервые в акватории Грозненского моря на воде будут находиться одновременно около 100 яхт.

В дни проведения регаты и фестиваля будет открыта фотовыставка о развитии парусного спорта в регионе. Также запланированы мастер-классы от чемпионов мира и участников Олимпийских игр. Все мероприятия будут бесплатными для зрителей.

Мероприятие проходит по инициативе главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова. Организаторами первой детской регаты и фестиваля водных видов спорта выступают мэрия города Грозный и Федерация парусного спорта Чеченской Республики. Большую поддержку в организации и проведении оказывают мэр города Грозный Ибрагим Закриев и заместитель мэра города Грозный Руслан Алисултанов.

Партнеры детской регаты: компания "ВнешТрейдСервис ЛТД" - официальный дистрибьютор яхтенной одежды бренда Zhik, компания SeaGala - официальный дистрибьютор марки SLAM CREW в России и СНГ, строительная компания PPS Group, поставщик посуды и предметов домашнего обихода из Европы Alina & K.

Генеральные информационные партнеры: МАТЧ ТВ, ЧГТРК, ТАСС, "Российская газета".

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