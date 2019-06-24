Студенты Президентской академии впервые защитили дипломы в виде стартапов

Москва, 24 июня. В Президентской академии прошла первая защита выпускных квалификационных работ в виде стартапов, в которой приняли участие выпускники трех институтов РАНХиГС. Согласно проекту госпрограммы "Цифровая экономика", начиная с 2019 года, выпускники российских вузов могут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не дипломную работу, а собственный стартап. Выпускники Президентской академии смогли реализовать такую возможность уже в конце текущего учебного года.

Как рассказал проректор Президентской академии Максим Назаров, дипломные работы часто носят теоретический характер, а их результаты не используются в реальном секторе экономики. "При этом во многих работах можно найти данные, которые вполне применимы на практике. Именно поэтому в РАНХиГС запустили такой проект, причем мы планируем, что он затронет не только московский кампус, но и наши филиалы. Концепция защиты диплома как стартапа меняет ситуацию: теперь выпускная квалификационная работа – это практическая работа, а не теория", - сказал он. По словам проректора, в Академии недавно прошла выставка студенческих бизнес-проектов, где были продемонстрированы очень интересные разработки. Максим Назаров выразил уверенность, что эти разработки найдут дальнейшее применение.

В состав экзаменационной комиссии, которая оценивала проекты студентов Президентской академии, вошли профессор Московской школы управления Сколково, гендиректор ООО "РЭСИИ" Евгений Плаксенков, гендиректор ГБУ "Малый бизнес Москвы" Андрей Железняков, академический директор магистерской программы "Финансы и Технологии", советник проректора, директор Центра дизайна корпоративных программ ИБДА РАНХиГС Анна Морозова, профессор кафедры корпоративного управления факультета ВШКУ РАНХиГС Людмила Дуканич, декан ФЭСН РАНХиГС Александр Чичин, заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства ФЭСН Антон Арнаутов, гендиректор форума "Территория бизнеса - территория жизни" Дарья Сунцова и директор исследовательского центра "Интерфакс LAB", руководитель проекта скоринговых систем международной группы компаний "Интерфакс" Илья Мунерман.

Защищать свои бизнес-проекты вышли 14 студентов из Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА), Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) и Факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) Академии. Представленные экзаменационной комиссии работы были достаточно разнообразными: они касались и создания специализированных интернет-платформ, проектов по управлению цепями поставок и методик по сбору информации от клиентов, а также организации мастерской аниматроники и предприятий по быстрому питанию, грузовым перевозкам и изготовлению подарков.

Как рассказала член экзаменационной комиссии Анна Морозова, в каком-то смысле новый формат защиты ВКР также является стартапом как для Академии, так и для всей сферы образования. На первой защите было представлено восемь проектов, которые готовились и отдельными студентами, и группами. "Один из проектов уже фактически реализован в формате юридического лица. Студенты должны делать не только шаги в виде концептуализации бизнес-идеи, расчетов финансов и рисков, они должны предпринимать шаги для реализации. Первый шаг - организовать юридическое лицо, дальше - привлечь инвестора, найти финансирование, войти в акселерационные программы и так далее. Если говорить о планах на следующий год, то хотелось бы, чтобы на защите было представлено не менее ста проектов", - отметила она.

О важности первых шагов в реальном бизнесе рассказал гендиректор ГБУ "Малый бизнес Москвы" Андрей Железняков. По его мнению, основная идея такого формата – это практикоориентированность. Он отметил, что студенты, выбравшие защиту диплома как стартапа, - молодцы, потому что смотрят в будущее и предлагают проекты, которыми будут заниматься в ближайшем будущем.

"Задача правительства Москвы и департамента, который отвечает за поддержку предпринимательства, активно участвовать во всем этом и, в первую очередь, помогать тем ребятам, которые сразу после вуза готовы стать действующими бизнесменами. Они являются примером для своих сокурсников. Я убежден в успехе этих ребят", – рассказал он, отметив, что число защит ВКР в таком формате будет увеличиваться.

Во время защиты студенты презентовали результаты своей работы, причем многие трудились над проектом не один год: делали анализ рынка, разрабатывали маркетинговые стратегии и варианты реализации проектов. Каждый из восьми представленных стартапов вызвал интерес у членов экзаменационной комиссии, которые задавали множество вопросов, а также делились советами по дальнейшему развитию проектов.