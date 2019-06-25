Глава проекта реинжиниринга "КамАЗа" стал экспертом "Проектного лидера"

Москва, 25 июня. К экспертному анализу заявок участников первой в России премии в области реализации национальных проектов, импортозамещения и экспорта присоединился глава одного из самых главных проектов "КАМАЗа" – известный германский специалист, вот уже много лет ведущий у отечественного производителя направление "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства "КамАЗ", Ханс Петер Мозер.

С момента открытия на "КамАЗе" стратегически важного для компании инвестиционного проекта реинжиниринга миновало четыре года. Для "КамАЗа" это "проект века". Точнее, сразу два. И оба проекта возглавляет Мозер.

Первый – создание совершенно нового поколения автомобилей "КамАЗ". С новой кабиной, новым двигателем и силовым агрегатом, с совершенно новой электроникой, обновленными рамой и мостами. Все это позволит "КамАЗу" конкурентно выставлять себя во всех сегментах рынка.

Чтобы изготавливать такой автомобиль самым эффективным способом, достигая самого высокого качества, знаменитый завод реализует второй крупнейший проект: подготовку производственных процессов для изготовления компонентов на этот автомобиль.

В реализации обоих проектов уже достигнуты серьезные результаты. Например, завод практически достиг 80% локализации элементов состава кабины и уже внедрил новую автоматизированную систему управления производством MES, которая позволяет в режиме реального времени контролировать процесс сборки на конвейере. Это специализированное прикладное программное обеспечение, предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства.

Проект реинжиниринга – самый на сегодня масштабный на "КамАЗе". Ведь для создания рентабельного производства с международным уровнем качества продукции, которая бы полностью соответствовала всем требованиям мирового рынка, необходимо полностью адаптировать под эту задачу все производственные процессы огромного предприятия, синхронизировать их с многочисленными поставщиками. А это затрагивает практически все направления деятельности – от подготовки кадров до локализации технологий.

Сегодняшний "КамАЗ" умеет управлять производством по-новому. И его проектный руководитель готов передавать эти навыки участникам "Проектного лидера", анализировать их решения. Как отмечает Ханс Петер Мозер, "наиболее эффективная стратегия в бизнесе – акцентировать внимание не на успехах, а на задачах, которые необходимо решить". Он добавляет: "Важно не только то, что у нас и у России появится замечательный автомобиль. Важны последствия: насколько изменится профессиональная картина жизни "КамАЗа" в целом, какие знания мы освоим".

Четыре года назад на "КамАЗе" говорили о Стратегии-2020, а сегодня уже ориентируются на Стратегию-2030. Проект реинжиниринга "КамАЗа" не просто успешно реализуется – он значительно вырос. И технологии роста, освоенные на "КамАЗе" с непосредственным участием Ханса Петера Мозера, могут быть тиражированы и адаптированы под себя участниками "Проектного лидера".

Прием заявок на участие в конкурсе "Проектный Лидер" продолжается и продлится до 26 августа 2019 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте премии.

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