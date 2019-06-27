Национальное конгресс-бюро обновило состав правления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Члены Национального конгресс-бюро (НБК) в четверг утвердили обновленный состав правления ассоциации. В том числе в него вошел генеральный директор Уральского выставочного центра Игорь Данилов, который стал единственным представителем регионов в высшем коллегиальном исполнительном органе ассоциации, сообщили в пресс-службе НБК.

"Также в правление вошли генеральный директор АО "ЭКСПОЦЕНТР" Сергей Беднов, генеральный директор ООО "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов, первый заместитель генерального директора АО "ВДНХ" Артур Антонян, генеральный директор ООО "Конгресс-Интернешнл" Илья Кузнецов и председатель совета директоров ООО "Интерсервис" Надежда Коротовских", - говорится сообщении.

Уточняется, что Данилов возглавил Уральский выставочный центр ("Екатеринбург-Экспо") в декабре 2016 года. "За этот период выставочный комплекс стал центром деловых и развлекательных мероприятий международного уровня на Урале и в Сибири. Выручка выставочного центра ежегодно увеличивается на 40%. Появились и развиваются собственные проекты", - добавили в пресс-службе.

В июне 2019 года на территории выставочного комплекса был построен и введен в эксплуатацию конгресс-центр, который в июле примет глобальный форум индустриализации GMIS-2019.

Национальное конгресс-бюро объединяет представителей событийной индустрии в России. В его состав входят около 100 компаний отрасли. Одним из учредителей ассоциации выступает фонд "Росконгресс".