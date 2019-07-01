Медногорский медно-серный комбинат начал строительство гаража для размораживания грузов

ТАСС, 1 июля. На Медногорском медно-серном комбинате (ММСК, предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, Медногорск, Оренбургская область) началось строительство гаража для размораживания смерзшихся грузов ("тепляка"), поставляемых по железной дороге. Как сообщают в пресс-службе УГМК, это позволит в зимний период выгружать доставляемый железнодорожным транспортом на комбинат медный концентрат и клинкер с предприятий УГМК. Пока сырье на поездах перевозится только летом, зимой используется автотранспорт, что существенно дороже.

"Затраты на автоперевозки медного концентрата Гайского ГОКа в зимнее время значительно выше по сравнению с железнодорожными перевозками. Реализация проекта позволит не только отказаться от услуг автоперевозчика в пользу железнодорожного транспорта, но и вовлечь в производство дополнительные виды покупного сырья, поставляемого по сетям РЖД", — отметил гендиректор ММСК Андрей Ибрагимов.

Разгружать сыпучие грузы, такие как медный концентрат, по железной дороге в холода без гаража для разморозки сложно. По дороге они смерзаются, что создает большие трудности при разгрузке вагонов. Отогреть сырье помогают отапливаемые гаражи.

В длину новый гаражный комплекс на ММСК будет достигать 117 м. Внутри оборудуют две независимые секции вместимостью по восемь вагонов каждая. Для размораживания сырья после транспортировки в зимнее время в гараже будет использоваться нагретый в газовых теплогенераторах воздух. Процесс автоматический, цикл разморозки не превышает 24 часа. Режим работы нового объекта — сезонный, т.е. комплекс будет функционировать с ноября по апрель (180 суток в год). Сдать объект в эксплуатацию планируют в октябре 2019 года.

"В настоящее время силами железнодорожного цеха выполняются работы по устройству рельсошпальной решетки внутри здания гаражного комплекса, а также подъездных путей к зданию. На сегодняшний день, уложено 360 м ж/д путей, обустроен один стрелочный перевод", — рассказал начальник участка железнодорожного транспорта Евгений Савенков.

Капитальные затраты на строительство гаража для размораживания смерзшихся грузов на ММСК составят около 148 млн рублей, срок окупаемости вложений — 1,8 года.

УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).