На "Иннопроме" обсудят проблемы и перспективы уральской горной металлургии

ТАСС, 1 июля. Текущее состояние горно-металлургического сектора и актуальные отраслевые проблемы обсудят эксперты 8 июля на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром – 2019" в ходе панельной сессии "Будущее горно-металлургического комплекса Урала. Перспективные проекты" (18+). Об этом сообщают в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала – одного из организаторов мероприятия.

Там отмечают, что горно-металлургический комплекс Урала – основа промышленной мощности региона. "Несмотря на стабильное развитие отрасли, предприятия отрасли сталкиваются с зависимостью от импортных поставок оборудования и расходных материалов, отсутствия масштабных геолого-поисковых работ новых месторождений и нехваткой квалифицированных кадров", - сказано в сообщении.

В корпорации сообщили, что в числе спикеров дискуссии – представители Министерства промышленности и торговли РФ, Фонда развития моногородов, правительства Свердловской области, АО "Полиметалл", к участию приглашены лидеры отрасли, отраслевые союзы и органы исполнительной власти.

В частности, организаторы анонсируют выступление директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского и генерального директора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой. Спикеры представят федеральное видение развития отрасли и расскажут о мерах господдержки производителей.

Также в программе заявлены выступления представителей региональных исполнительных органов власти - министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

Практический кейс - инвестиционный проект по строительству обогатительной фабрики для переработки полиметаллических руд в Свердловской области - представит директор уральского филиала АО "Полиметалл УК" Андрей Новиков.

Организаторы отмечают, что участие в панельной дискуссии бесплатное, регистрация по ссылке.

О выставке "Иннопром"

Международная промышленная выставка "Иннопром-2019" пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Тема предстоящей выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения". Организаторами форума выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.