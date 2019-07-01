Глава Челябинской области выделил средства на строительство ФОКа в селе на Южном Урале

ТАСС, 1 июля. Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) с плавательным бассейном в селе Уйское – административном центре Уйского муниципального района. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства по итогам участия руководителя региона в торжественном праздновании Дня района.

В ходе рабочей поездки глава региона поздравил жителей с днем района и заявил о выделении средств на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в селе Уйское, уточнили в управлении.

"Вами многое сделано, чтобы район укрепил свои позиции в сельскохозяйственном производстве, переработке, малом предпринимательстве, социальной сфере. Область усилит свою поддержку района, прежде всего – в дорожном строительстве и газификации. И не только. Я принял решение о строительстве в Уйском физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Уверен, что через два года мы вместе с вами в такой же праздничной обстановке перережем символическую красную ленточку нового объекта", – подчеркнул Текслер.

В управлении уточнили, что на строительство объекта будет выделено порядка 160 млн рублей. В рамках национального проекта "Спорт - норма жизни" из федерального бюджета на эти цели предполагается направить 80 млн рублей. Подготовительные земельные работы начнутся в 2019 году. Строительство объекта планируется завершить в течение двух лет.

Развитие сельских территорий

В начале июня 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. По словам премьера, программа рассчитана на период до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села, - это более 37 млн человек. Глава кабмина также сообщил, что дал поручение увязать госпрограмму с национальными проектами. Медведев подчеркнул, что задача госпрограммы - приблизить уровень жизни сельского населения к городскому, в рамках программы власть продолжит решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования, будет заниматься жилищным строительством, благоустройством сельских территорий. Будут приниматься меры по поддержке занятости, развитию инфраструктуры - дорог, прокладке водоводов, газопроводов и развитию Интернета.

Председатель правительства добавил, что в рамках реализации госпрограммы будет использоваться проектный подход. В программу заложены весьма значительные средства: это и федеральные средства, и средства внебюджетные, средства регионов. Рассчитываем, что эти деньги изменят ситуацию в селах, подчеркнул Медведев.

Ранее вице-премьер России Алексей Гордеев заявил о необходимости перевести госпрограмму развития сельских территорий в статус национального проекта. По его мнению, опыт середины 2000-х годов показал, что национальный проект по сельскому хозяйству приводит к существенному прорыву в стране. Очень важно сейчас провести линию между поддержкой производства и поддержкой вклада в жизнь на селе, имею в виду здесь решение задач и социальных, и инфраструктурных, и оказание помощи в строительстве жилья, подчеркнул он.

Вице-премьер напомнил, что сейчас в России на развитие села выделяется около 15 млрд рублей в год. Он отметил, что из-за того, что показатели качества жизни на селе в полтора-два раза ниже аналогичных показателей в городе, оттуда идет отток населения.

Позицию Гордеева поддержал вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. По его словам, разрабатываемая по поручению президента государственная программа "Развитие сельских территорий" должна получить статус национального проекта, а итогом работы должно стать качественное улучшение жизни людей.

Неверов считает необходимым, чтобы в разработанной программе "каждый регион, каждое село, деревня увидели, где, когда будет построена школа, отремонтирован или построен Дом культуры, появится фельдшерско-акушерский пункт, когда будет отремонтирована дорога". Он также призвал достичь максимального показателя по удельному весу сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования.

Синхронизация программ развития села и индивидуального жилищного строительства

Минстрой РФ совместно с Минсельхозом обсуждают синхронизацию программ по развитию села и индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом ранее в интервью ТАСС сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, "программа ИЖС и программа развития села будут синхронизированы, так как они должны развиваться совместно и не повторяться".

Стасишин добавил, что для комплексного развития рынка ИЖС нужно понимать, какой необходим объем социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети. По контрольным точкам программу развития ИЖС планируется подготовить до конца июня, отметил Стасишин.

Вице-премьер Виталий Мутко ранее поручил разработать инструменты финансовой и правовой поддержки развития индивидуального жилищного строительства в России. Предполагается, что в программу развития ИЖС будет включен вопрос ипотечного кредитования на строительство дома, а также создания необходимой инфраструктуры, включая газо-, водоснабжение, электричество, строительство дорог и объектов социальной инфраструктуры.

О госпрограмме развития сельских территорий

Согласно утвержденной госпрограмме, ее объем финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, в том числе из федерального бюджета будет выделен 1 трлн рублей. Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.