В Екатеринбурге завершилось обучение волонтеров GMIS-2019

Москва, 1 июля. Завершился второй этап обучения волонтеров Глобального саммита по производству и индустриализации, который пройдет 9–11 июля в Екатеринбурге.

Обучение волонтеров включало вводную и теоретическую лекции. По итогам обучения прошли экзамены, на которых претенденты должны были продемонстрировать знания о Саммите и сервисном обеспечении участников мероприятия, а также уровень владения английским языком.

План подготовки волонтеров, которая проходила в Екатеринбурге, предполагал два этапа обучения. Во время первого этапа, который состоялся 13–15 июня, обучение прошли 80 человек, еще 140 человек сдали экзамены по итогам второго этапа, завершившегося 26–28 июня. Кроме того, на конкурной основе будут отобраны волонтеры из Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга, которые выразили желание принять участие в крупном международном мероприятии.

Претенденты, успешно сдавшие экзамен, получат распределение по функциональным направлениям. На GMIS волонтеры будут работать в блоках "Аккредитация", "Конгрессное обслуживание", "Информация", "Питание", "Транспортное обслуживание", "Контроль доступа" и "Работа со СМИ".

Участие в мероприятии является добровольным. Многих привлекает такая возможность в связи с тем, что для волонтеров-студентов участие в Саммите может быть засчитано в качестве прохождения студенческой практики. Кроме того, ребята получат опыт участия в крупном деловом мероприятии, опыт общения с российскими и зарубежными участниками Саммита, а также возможность попрактиковать навыки владения иностранными языками.

Возрастная категория 6+

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Официальный сайт мероприятия: gmisummit.com

Контакты:

Екатеринбург, Россия

8 (495) 640 92 91

Дата проведения: 9–11 июля.

Регистрация: gmisummit.com