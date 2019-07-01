Главы Ямала и Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 1 июля. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и исполняющий обязанности главы Курганской области Вадим Шумков подписали соглашение между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, а также программу мероприятий до 2024 года. Документы продолжают взаимодействие двух субъектов РФ, которое длится с 1998 года, сообщают в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"По некоторым пунктам соглашения уже есть конкретные решения. Это приобретение техники для Ямала с Варгашинского завода, помощь в ремонте объектов социальной сферы, возможность для ямальцев проходить лечение в лучшем в стране по своему профилю центре имени Илизарова. Также будем помогать курганским товаропроизводителям выходить на рынок округа. В некоторых нишах, в том числе в производстве нефтегазового оборудования, есть хорошие наработки. Мы должны помочь в поиске потребителей. Ямал активно развивается, эти товары нужны", - подчеркнул Артюхов.

В рамках соглашения рассматривается возможность поставок в округ специализированной дорожной и пожарной техники. Предприятия Курганской области уже сейчас поставляют в регион оборудование для комплексной переработки нефти и газового конденсата, фонтанную арматуру для обустройства газовых месторождений, гусеничные вездеходы, металлоконструкции для мостов, буровой инструмент и оборудование для сейсморазведки, трансформаторные подстанции и многое другое.

Соглашение предусматривает развитие поставок на Ямал сельскохозяйственной продукции, участие производителей в выставках и ярмарках, организацию бизнес-миссий.

Обсуждаются также проекты в строительной сфере, в частности, продолжится практика привлечения стройотрядов Зауралья на Ямал – это актуально в связи с растущими темпами строительства жилья и социальных объектов в округе.

Планируется продолжить сотрудничество в сфере здравоохранения. Ямальцы по-прежнему смогут проходить лечение в российском научном центре "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Илизарова. Специалисты центра будут проводить выездные консультации в округе.

Отдельное направление сотрудничества – укрепление военно-шефских связей с войсковыми частями и патриотическое воспитание молодежи.

Также будут реализованы совместные проекты в сферах образования, культуры, социальной защиты, организации летнего отдыха и других, отмечают в пресс-службе.