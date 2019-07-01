ПАО "МЗИК" представило свои новейшие разработки на "Армии-2019"

ТАСС, 1 июля. На юбилейном пятом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" (МЗИК, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") представило свои новейшие разработки. Изделия вызвали большой интерес со стороны руководства страны и представителей Минобороны России, сообщили в пресс-службе уральского предприятия ОПК.

Одна из новинок - пусковая установка 9А383Э, придаваемая ЗРК "Викинг" для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей.

К разработке этого изделия опытное конструкторское бюро ПАО "МЗИК" приступило в 2017 году. Опираясь на успешный опыт создания боевых средств ЗРС С300В4, калининские конструкторы применили ряд новых решений.

"Благодаря возможности использования пусковой установки 9А383Э комплекс "Викинг" получил передовые тактико-технические характеристики", - сказано в сообщении завода.

Как отметили сотрудники управления по внешнеэкономической деятельности ПАО "МЗИК", во время работы "Армии-2019" выставочную экспозицию предприятия посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, замминистра обороны страны Алексей Криворучко и другие официальные лица. Большой интерес ЗРК "Викинг" вызвал и у представителей иностранных делегаций, отметили на предприятии.

Кроме того, впервые на площадке Международного военно-технического форума ЗиК выставил гражданскую технику - коммунальную машину МК2000.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.

О форуме

Форум "Армия-2019" проходил с 25 по 30 июня. За время работы его посетили свыше 1 млн человек. В рамках мероприятия Минобороны заключило более 45 государственных контрактов на сумму свыше 1 трлн рублей.