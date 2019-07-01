"Игра престолов" сделала РЕН ТВ лидером среди вещателей

Москва, 1 июля. РЕН ТВ 30 июня начал последний показ всех сезонов сериала "Игра престолов" в формате "8 сезонов за 8 воскресений". Первые 10 эпизодов фэнтези посмотрело 10,7% целевой аудитории канала (мужчины и женщины в возрасте 25-54 лет). В целом за воскресенье РЕН ТВ стал абсолютным лидером среди телеканалов.

При этом показ сериала оценила не только целевая аудитория: 30 июня РЕН ТВ стал первым во всех основных категориях молодых зрителей. Доля "Игры престолов" в аудитории "Все 14-44" составила 12,7%, а в группах "Все 25-49" и "Все 10-45" – 12,3%.

Зрители смогли не только бесплатно посмотреть главный сериал современности, но и получили шанс выигрывать ценные призы прямо во время эфира. Среди них – iPhone и стилизованные подарки. Акция продлится на протяжении показа всех восьми сезонов фэнтези, а в первом этапе уже поучаствовали около 5 000 человек. Также в рамках промо-показа канал разместил 3D-дракона в 20 городах России. Его можно найти на центральных автобусных остановках, "поселить" в своем смартфоне и сделать с ним фото.

Финальным аккордом показа "Игры престолов" на РЕН ТВ станет всероссийская телепремьера восьмого сезона.

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