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В Курске прошли гастроли Государственного академического Малого театра России

Зрители увидели два спектакля в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина
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© Пресс-служба ФЦПГД

Москва, 2 июля. С 28 июня по 1 июля на сцене Курского драматического театра им. А.С. Пушкина в рамках сотрудничества федеральной программы "Большие гастроли" и культурной платформы АРТ-ОКНО Фонда А. Усманова прошли гастроли Государственного академического Малого театра России.

Малый театр представил на суд зрителя два спектакля в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина. На сцену Курского драматического театра им. А.С. Пушкина вышли ведущие артисты Малого театра: Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Владимир Носик, Валерий Афанасьев, Владимир Дубровский, Александр Ермаков и др.

Открылись гастроли 28 и 29 июня спектаклем "Дальше – тишина" (12+) по произведению писательницы В. Дельмар "Уступи место завтрашнему дню", премьерным показом которого в Москве театр отметил юбилей народной артистки России Людмилы Поляковой. Одна из самых знаковых советских и российских драматических актрис играет роль Люси Купер. Партнером Людмилы Поляковой, исполнителем роли Барка Купера, стал народный артист России Владимир Носик.

"Я люблю эту пьесу с тех пор, как впервые увидела спектакль Эфроса в Театре им. Моссовета. Тогда Люси Купер играла гениальная Фаина Раневская. Мысль о том, что когда-нибудь и я смогу сыграть эту героиню жила во мне. Когда зашла речь о моем юбилейном спектакле, я принесла пьесу "Дальше – тишина" в театр. Юрий Мефодьевич Соломин загорелся постановкой. В нашей жизни так много злобы и обид и так не хватает душевного тепла, я уверена, что этот спектакль очень нужен сейчас", - говорит Людмила Полякова о выборе произведения к своему юбилею. 

Юрий Соломин объединил на сцене Малого театра  актеров разного поколения для того, чтобы рассказать эту пронзительную, но очень светлую историю о жизни, любви и одиночестве. Театралы Курска первыми после москвичей увидели и по достоинству оценили этот спектакль. Ранее премьерная постановка не покидала родной сцены.

30 июня и 1 июля зрители увидели комедию Н.В. Гоголя "Женитьба"  (12+) также в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина. Более ста лет не появлялась на сцене Малого театра гоголевская "Женитьба", и вот сейчас Малый театр предлагает зрителю свою версию комедии про разборчивую невесту и ее малоприятных женихов. Сваха – Ирина Муравьева и тетка – Людмила Полякова полны решимости выдать замуж красавицу невесту. Главную роль - Агафьи Тихоновны, вопреки традициям делать героиню немолодой и полнотелой, Соломин отдал совсем юной Карине Саханенко.

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