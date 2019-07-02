УГМК представит на Иннопроме новую шахтную машину, огнестойкие кабели и digital-технологии

ТАСС, 2 июля. Главной темой стенда Уральской горно-металлургической компании на Международной промышленной выставке "Иннопром-2019" станет "Сделано в России. Сделано в УГМК", сообщают в холдинге.

Двухэтажный стенд УГМК разместится на площади 306 кв. м в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Во главе экспозиции посетители увидят новинку — погрузочно-доставочную машину ПДМ10-УГМК Ferrit для проведения подземных горных работ, аналогов которой нет в России. На прошлогоднем "Иннопроме" компания показывала макет этой машины. В этом году на международной промышленной выставке компания представит реальную полноразмерную шахтную машину грузоподъемностью 10 т. Сегодня первая ПДМ10-УГМК, произведенная на Шадринском автоагрегатном заводе, а также вторая — компанией Ferrit в 2018 году, уже успешно работают на Ново-Учалинском месторождении Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в Республике Башкортостан. В декабре 2018 года была получена декларация о соответствии модели требованиям безопасности машин и оборудования.

В этом году на ШААЗе начался серийный выпуск погрузочно-доставочных машин грузоподъемностью 10 т. Начало серийного производства 14 и 17-тонных версий намечено на 2021 и 2022 годы. Посетители смогут побывать в кабине ПДМ10 и ознакомиться с работающей приборной панелью управления. Отличительными особенностями ПДМ10-УГМК Ferrit являются высокая маневренность, компактность и небольшая высота, что актуально в условиях ограниченного пространства в шахтах. Создавая машину, разработчики опирались на два главных критерия — надежность и простота. Техника работает в экстремальных условиях — на уровнях больше 500 м под землей, и, чтобы исключить ЧП, ПДМ10 оснастили проверенной трансмиссией, гидравликой, индикаторами состояния машины и системой пожаротушения.

Что покажут кабельные предприятия УГМК

Традиционно на стенде будут представлены и другие производственные направления Уральской горно-металлургической компании. "Холдинг Кабельный Альянс" (объединяет кабельные активы УГМК) продемонстрирует виртуальный тур на завод "Электрокабель". Гости стенда в VR очках отправятся в путешествие по испытательной лаборатории, где проверяют состав и качество материалов, полуфабрикатов и готового кабеля. После знакомства с виртуальным производством у гостей стенда будет возможность оценить реальные образцы продукции. В их числе — огнестойкий кабель торговой марки "Кольчуга". Образец кабеля будет помещен в голографическую витрину с имитацией огня. Зрителям будет доступна информация о характеристиках образца и параметрах испытаний. Новая конструкция силовых и контрольных кабелей ТМ "Кольчуга" производится на заводе "Электрокабель". При ее изготовлении используется современный материал — кремнийорганическая резина. Именно она позволяет кабелю при пожаре поддерживать работу аварийно-спасательных и других систем в течение четырех часов. Кремнийорганическая резина выпускается на заводе "Сибкабель", также входящем в ХКА. Поэтому речь идет о 100% импортозамещении. Еще одна голографическая витрина будет демонстрировать проверку сопротивления токопроводящей жилы как одного из важнейших параметров качественного кабеля.

Экспозиция производства цветных металлов

3D-экскурсии организуют и на современное производство цветных металлов. В виртуальной реальности гости стенда прогуляются по Кировскому и Ревдинскому заводам ОЦМ. На протяжении двух минут они смогут понаблюдать за процессом литья пятитонных слитков, заглянуть в гигантскую печь для нагрева и увидеть финишные стадии упаковки готового проката из меди и сплавов. На самом стенде УГМК-ОЦМ будут представлены тончайшая медная фольга для машиностроения и трубы большого диаметра из медных сплавов для судостроительной промышленности.

Экспозиция АО "Уралэлектромедь" будет состоять из новых образцов продукции (компонентов электромашин, электротехнических изделий, скользящих контактов кранового оборудования, заготовок для сварочных изделий, ультрадисперсных медных электролитических порошков, серебряных порошков) и традиционной линейки (медных катодов, медной катанки, золотых и серебряных слитков и т.д.). На мультимедийном экране предприятие представит видеоролик об интегрированных решениях в области автоматизации и роботизации производственных процессов.

"Сухоложский литейно-механический завод" покажет уникальные литые детали машин, а "Челябинский цинковый завод" слитки оловянно-индиевого сплава, который используется в электронике и ювелирных изделиях.

Предприятие-партнер УГМК "Восточный Порт" на выставке представит третью очередь угольного терминала — крупнейшего портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке, который повысит конкурентоспособность отечественной угольной отрасли на мировых рынках.

Продукция агропрома УГМК

На "Иннопроме-2019" жители Екатеринбурга и гости города также смогут ознакомиться со свежей продукцией УГМК-Агро. Посетители продегустируют мягкие сыры из козьего молока Coeur du nord, технологию производства которых разрабатывали французские специалисты, попробуют овощи Mr.Green ("Мистер Грин") и увидят, в каких условиях они выращиваются круглый год. На стенде будут показаны макеты системы ULTRA CLIMA инновационного тепличного комплекса 5-го поколения и собственного высокоавтоматизированного энергоцентра.

Телекоммуникационная часть экспозиции

"УГМК-Телеком" представит на Иннопроме два новых проекта с использованием искусственного интеллекта в медицине и промышленности. Это система распознавания патологии легких, которая анализирует рентгеновские снимки и распознает патологии, трудноразличимые человеческим глазом, а также система помощи принятия решений на производстве, которая оптимизирует расход основных технологических материалов и энергоресурсов, позволяя существенно сокращать расходы.

Профобучение в УГМК

Технический университет УГМК представит digital-технологии для эффективного профессионального обучения. На выставочных стендах компании и Свердловской области первый в России частный инженерный вуз горно-металлургического профиля продемонстрирует собственную новейшую разработку — мобильное приложение, отражающее изменения законодательства по охране труда и промбезопасности, исходя из индивидуальных потребностей пользователя. Кроме того, Технический университет УГМК совместно с партнерами продемонстрирует применение "Цифровых двойников" в системах виртуальной реальности. Гости стенда в 3D очках смогут почувствовать себя машинистами погрузочно-доставочной машины и пройти задание по выполнению передвижения в шахте и погрузки руды с последующей разгрузкой в рудоспуск; в режиме реального времени отследить изменения в состоянии оборудования предприятия.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром-2019" (18+) пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году - "Цифровое производство: интегрированные решения". Партнером выставки стала Турция, организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. УГМК-Холдинг в этом году выступает официальным партнером выставки. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.