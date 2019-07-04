Музей Победы представит в Берлине выставку о Курской дуге

Москва, 4 июля. В Российском доме науки и культуры в Берлине 5 июля откроется тематическая выставка "Курская дуга". Экспозиция создана по материалам из фондов московского Музея Победы и приурочена к 76-й годовщине начала Курской битвы. Мероприятие входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Выставка посвящена одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Курской битве (5 июля – 23 августа 1943 года). Эта военная операция способствовала завершению коренного перелома в ходе войны, укреплению антигитлеровской коалиции, разгрому фашистского блока.

Посетители увидят фотографии образцов оружия, обмундирования и снаряжения противоборствующих сторон, копии личных документов участников битвы, наградных листов, благодарностей от имени Верховного Главнокомандующего. Будут представлены агитационные листовки и плакаты, газеты времен Великой Отечественной войны, карты и схемы боев.

Выставка завершится 23 августа.

Музей Победы (Москва) – один из ведущих военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исторический и организационно-методический центр по тематике Второй мировой и Великой Отечественной войн. Основная экспозиция занимает более 3000 кв. м и содержит более 6000 экспонатов.

Возрастная категория 0+

Место проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине

10117 Берлин, Фридрихштрассе 176-179

Программа:

5 июля – открытие тематической выставки "Курская дуга".

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.