МТС вновь лидирует среди телеком-компаний России

Москва, 4 июля. МТС снова стала самым дорогим брендом среди телекоммуникационных компаний России, который оценен в 121,5 млрд рублей по версии международной консалтинговой компании Brand Finance. МТС также вошла в топ-10 самых ценных брендов страны, заняв девятую позицию. В десятку крупнейших брендов России вошли также Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, РЖД, Магнит, Банк ВТБ и Татнефть. В прошлом году МТС занимала 8-е место, в 2017 году – 9-е место.

По версии Brand Finance, из 50 крупнейших российских брендов МТС стала лидером среди высокотехнологичных компаний, в телеком-секторе России на втором после МТС месте расположился "МегаФон", который откатился в 2018 году на 14-е место (87,7 млрд рублей) с 11-го годом ранее. Beeline занял 19-ю позицию (65,3 млрд рублей) по сравнению с 17-й в 2017 году. Среди крупнейших компаний связи, представленных в списке, несколько укрепить свои позиции удалось только "Ростелеком", поднявшись на одну ступень выше до 24-го места (48 млрд рублей).

"Индустрия телекоммуникаций хорошо известна своей жесткой конкуренцией, которая наблюдается и в России. Крупнейшие телекоммуникационные компании – МТС (+6%), "Мегафон" (-3%), Beeline (+19%) и "Ростелеком" (+32%) - в этом году изменили показатели стоимости своего бренда. В то время как первые три компании предпочитают увеличивать свои доли на рынке, органично расширяя операции в новые сегменты, "Ростелеком" намерен завершить текущее слияние с Tele2, при этом сохранить текущий бренд Tele2", - отмечается в сообщении Brand Finance.