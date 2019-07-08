Югра участвует в главной промышленной выставке России

ТАСС, 8 июля. Официальная делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с заместителем губернатора Алексеем Забозлаевым работает в стартовавшей в понедельник в Екатеринбурге юбилейной X Международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

В департаменте общественных и внешних связей региона сообщили, что в делегацию вошли руководители и представители окружных департаментов промышленности, информационных технологий, Фонда развития Югры, Технопарка высоких технологий, Центра поддержки экспорта, промышленных предприятий и компаний

В течение четырех дней делегатов ждет насыщенная деловая программа. Так, в понедельник Алексей Забозлаев примет экспертное участие в сессии «Инвестиции в регионы: курс на устойчивое развитие» и выступит с предложениями в ходе дискуссии «Господдержка 2.0 – эффективный диалог или поиск ренты?». Среди ее участников – зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Запанировано участие в Российско-Немецком промышленном форуме «Повышение эффективности производственных процессов: немецкий опыт», в программных мероприятиях второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS).

В департаменте сообщили, что традиционно на ИННОПРОМ будет представлен стенд Ханты-Мансийского автономного округа. Одной из его содержательных доминант станет интерактивная презентация туристского потенциала Югры и предстоящее событие – Всемирная шахматная Олимпиада 2020, которая пройдет в Ханты-Мансийске и привлечет внимание туристов, а также комплексная интерактивная инсталляция, представляющая инвестиционный и промышленный потенциал региона.

Официальная площадка округа, организованная Фондом развития Югры совместно с Департаментом промышленности, в этом году разместилась в 1-м павильоне наряду с экспозицией Турции, выступающей страной-партнером ИННОПРОМ, экспозициями ряда государств и российских регионов. В очередной раз стенд Югры станет местом проведения серии деловых переговоров и церемоний подписания соглашений.

Так, руководитель делегации проведет рабочие встречи с АО «Российская венчурная компания», делегацией Росийско-Германской внешнеторговой палаты, Канадской деловой ассоциации в России и Евразии, представителями турецкого, французского бизнеса.

Алексей Забозлаев подпишет план мероприятий в развитие действующего соглашения в сфере туризма, заключенного между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ООО «ТТ-Трэвел» (туроператор «TUI» – в пятерке крупных туроператоров России) в июне текущего года. Документ определяет конкретные шаги, нацеленные на продвижение туристских продуктов на российском рынке (в частности, межмуниципального брендированного маршрута «Удивительная Югра»), разработку и формирование новых культурно-познавательных, этнографических, активных и гастрономических туров, обмен опытом, участие в совместных мероприятиях.

Свои договоренности намерены закрепить соглашениями и институты развития. Технопарк высоких технологий заключит соглашение о сотрудничестве в сфере развития инноваций с Уральским университетским комплексом, Центр поддержки экспорта Югры – с ООО «РЕ Лигал» о разработке и использовании российско-турецкой В2В-платформы в интересах российских экспортно-ориентированных и турецких компаний; Фонд развития Югры – с компанией «Illuminate International Company BVBA» о реализации совместных программ в области развития и внедрения проекта «Умный город», «Smart Sport».

В этом году на стенде Югры предусмотрена и культурная программа: для гостей и посетителей выступит колоритная исполнительница, композитор Вера Кондратьева.

«На ИННОПРОМ Югру можно не только увидеть и услышать, но и попробовать на вкус: в дегустационной зоне представлена наша продукция, маркированная товарным знаком «Седлано в Югре!», - рассказали в департаменте.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ (18+) проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году - "Цифровое производство: интегрированные решения", страна - партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.



