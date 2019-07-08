ТАСС, 8 июля. На международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в рамках встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром экономики Азербайджанской республики Шахином Мустафаевым Группа Синара и "ATEF Группа компаний" заключили меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и заместитель председателя Наблюдательного Совета ATEF Рамиз Рзаев.

Как сообщили в пресс-центре Группы Синара, в соответствии с меморандумом стороны определили приоритетные направления совместного развития бизнеса в области транспортного машиностроения, включая поставки тягового подвижного состава и путевой техники для укладки и ремонта железнодорожных путей, а также подтвердили намерения осуществлять совместную реализацию проектов в энергетике.

В настоящее время холдинг "Синара-Транспортные Машины", входящий в Группу Синара, является лидером по производству путевой техники и ее сервисному обслуживанию в России. "ATEF Группа компаний" объединяет в Азербайджане девять заводов по производству трансформаторов, кабельно-проводниковой электротехнической продукции, металлоконструкций, а также реализует проекты в области строительства и оказания услуг по электрификации железнодорожных путей.

По словам генерального директора Группы Синара Михаила Ходоровского, в рамках двустороннего сотрудничества в ближайшее время будет составлен перечень совместных программ, по каждой из которых стороны сформируют дорожную карту реализации. Также будет определен порядок взаимодействия при экспортных поставках, которые в течение года компании намерены реализовать на рынках России, Азербайджана и других стран.

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, металлоснабжение, финансовые услуги.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

"ATEF Группа компаний" — крупный промышленный холдинг, специализирующийся на производстве высококачественного средневольтного и высоковольтного электрического оборудования и предлагающий базовые решения под ключ для промышленного, коммунального, транспортного и энергетического секторов. Численность компании превышает 3000 человек. Предприятие имеет представительства в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.