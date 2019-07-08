На благотворительном забеге "5275" на ВДНХ собрали более 3 млн рублей

Москва, 8 июля. На ВДНХ под лозунгом "Беги ради жизни!" состоялся восьмой благотворительный забег "5275" фонда "Линия жизни". Стать участниками семейного праздника смогли все желающие с самым разным уровнем спортивной подготовки. Сотрудники информационного агентства России ТАСС также приняли участие в спортивном мероприятии и даже заняли призовые места. Старший юрисконсульт ТАСС Егор Трусов взял бронзу на дистанции в 8 км.

Для взрослых участников были предусмотрены две дистанции – на 5275 м и 8 км, дети от 7 лет попробовали свои силы в забеге на 1 км. Праздник удался – желающих бежать ради жизни собралось около двух тысяч человек, самому старшему бегуну исполнилось 82 года.

"Наш забег дает возможность людям не только заниматься спортом, но и принять участие в спасении тяжелобольных детей. Фонд "Линия жизни" объединяет участников ради одного прекрасного общего дела – больше двух тысяч человек бегут ради жизни! Нам важно воодушевлять людей, давать им поводы для радости, наполнять жизненной энергией. Именно поэтому мы стараемся реализовывать проекты, способные поднять настроение и дать позитивный настрой для выздоровления. Все средства, вырученные от регистрационных взносов нашего забега, идут на благотворительность. Я считаю, что помогать – правильно, просто, приятно, полезно. Главное, что это можно делать всей семьей и с удовольствием", – отметила президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Благодаря участникам и партнерам забегов "5275" за восемь лет благотворительных стартов были собраны средства на лечение 23 тяжелобольных детей.

В забеге приняли участие телеведущие Елена Николаева и Дильбар Файзиева, актриса Лора Резникова, режиссер и продюсер Айсурат Шаманова и радиоведущая Анетта Орлова. В этом году с нами бежала сборная команда "Российской детской клинической больницы", в которой проходят лечение подопечные фонда "Линия жизни".

Для всех финишеров были приготовлены памятные медали и горячий обед, а для победителей на дистанциях – кубки и призы от фонда и партнеров. Памятная медаль благотворительного старта запомнилась участникам своим уникальным дизайном – она приурочена к 80-летию ВДНХ.

Все средства от регистрационных взносов направлены в фонд. В этом году участники забега помогают Старикову Глебу – у мальчика остеосаркома. Стоимость оперативного лечения: 3 273 316,70 рублей. Ребенку будет установлен неинвазивный раздвижной эндопротез индивидуального изготовления. Старший брат Георгий вышел на старт благотворительного забега поддержать своего младшего брата Глеба вместе со своими друзьями.

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