Сургутские власти в Югре приобрели более 190 квартир для расселения из аварийного жилья

ТАСС, 10 июля. Власти Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре приобрели 193 квартиры для переселения жителей района из аварийного жилья. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сургутского района.

"В этом году администрация Сургутского района приобрела 193 квартиры, улучшили жилищные условия 610 человек", - сказали в администрации.

Губернатор региона Наталья Комарова во время прямой линии с главами муниципалитетов отметила важность создания условий для приобретения капитального жилья и своевременной подготовки жилого фонда для расселения людей.

"Это важные задачи для муниципалитетов, которые нужно подготавливать. Например, Сургутский район. <…> Власти муниципальные приняли решение, что для их деятельности это главный вопрос, и выделяют часть из собственных средств. Там тоже нужно организовать строительство жилья, привлечь застройщика, и не случайно этот район получает ресурсы", - уточнила Комарова.

В пресс-службе сообщили, что жителей поселка ГПЗ в Сургутском районе переселят в новые многоэтажные дома в сельском поселении Солнечный, которое находится в более 10 км от поселка. "По поселку ГПЗ сформировали отдельную очередь, с тем чтобы иметь возможность переселить и строить жилье не на месте этого поселка, а на территории Солнечного. Чтобы жилье не попадало в санитарно-защитную зону заводов", - объяснил глава района Андрей Трубецкой.

Комарова добавила, что администрация Сургутского района сэкономит средства при устранении поселка ГПЗ. "Ликвидировав ГПЗ, Сургутский район освободится от расходов по подвозу жителей поселка, детей. <…> Когда сумма освобождается, можно направить ее на улучшение жизни людей", - сказала губернатор.