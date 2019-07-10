Москва, 10 июля. Завершились гастроли Мариинского театра в рамках "Русских сезонов" в Баден-Бадене. 9 июля немецкая публика услышала оперу "Симон Бокканегра" с участием исполнителей мировой академической сцены: Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры, Ферруччо Фурланетто в роли Якопо Фиеско, а также Татьяны Сержан в роли Марии Бокканегра под именем Амелии и Романа Бурденко в роли Паоло Альбиани. Показ состоялся на Летнем фестивале Фестшпильхауса в Баден-Бадене.

Мировая премьера оперы прошла в 1857 году в Венеции, петербургская – в 2016 году в Мариинском театре. Постановка подготовлена Мариинским театром (Санкт-Петербург) совместно с Театром Ла Фениче и Театром Карло Феличе (Италия).

"Я руковожу оркестром в Мюнхене, это одна из двух культурных столиц Германии. Я бы даже сказал: в Германии несколько культурных столиц. В этом плане Москва и Петербург как двуглавый орел. А в Германии в Дрездене, в Лейпциге, и в Кельне есть очень неплохие оркестры, театры, есть еще десятки городов, которые могли бы претендовать на звание более крепких национальных культурных центров", – отметил художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

С 6 по 9 июля Мариинский театр представил в Баден-Бадене трехдневную концертную программу. Выступления прошли на одной из самых известных мировых площадок - в Фестшпильхаусе (Festspielhaus Baden-Baden) в Баден-Бадене.

6 июля прозвучали Концерт для фортепиано с оркестром №2 Петра Чайковского в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и одно из самых значительных произведений Рихарда Вагнера "Траурный марш на смерть Зигфрида" из оперы "Гибель богов". Солистом концерта выступил победитель XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского – 22-летний пианист Александр Канторов.

Нидерландская оперная певица Эва-Мария Вестбрук (сопрано) исполнила "Последнюю арию Брунгильды". Услышала публика и последнюю симфонию Петра Чайковского - Симфонию №6 ("Патетическую").

7 июля музыканты сыграли симфоническую прелюдию к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси, ставшую в свое время первой демонстрацией импрессионизма в музыке. Прозвучали Концерт №2 для скрипки с оркестром Сергея Прокофьева и Симфония №7 ("Ленинградская") Дмитрия Шостаковича. Солист – британский скрипач и музыкальный педагог Дэниэл Хоуп.

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