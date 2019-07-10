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В рамках ИННОПРОМа откроется выставка, посвященная инженеру Владимиру Шухову

Посетители смогут увидеть экспозицию, раскрывающую творческую составляющую деятельности конструктора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Участники и гости международной промышленной выставки в Екатеринбурге ИННОПРОМ-2019 смогут посетить экспозицию, посвященную выдающемуся русскому инженеру Владимиру Григорьевичу Шухову.

Экспозиция подготовлена Международным Шуховским фондом и Архивом РАН, при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Выставка впервые наиболее широко охватывает направления деятельности Шухова.

В рамках выставки сделана попытка философски осмыслить творческую деятельность ученого, инженера-конструктора как творца искусства. Творческая мысль хорошо прослеживается на примерах чертежей Ивана Кулибина, Ростислава Алексеева и других изобретателей. Однако особенно явно эта составляющая проявилась в чертежах Владимира Шухова, поражающих своей эстетикой и "живописностью". Шухов выделяется из всех изобретателей созданием очень изящных конструкций своих творений. Его инженерная "живопись" оживает в реализованных объектах и тем самым имеет огромную ценность. У многих зрителей они вызывают музыкальные ассоциации.

Возрастная категория 6+

Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939) — русский, советский инженер, архитектор, изобретатель, ученый. Является автором проекта Шуховской башни (1922). Шухов внес огромный вклад в развитие оборудования и технологий нефтяной отрасли, строительства, теплотехники и судостроения.

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