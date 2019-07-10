В РАНХиГС прошла торжественная церемония вручения красных дипломов

Москва, 10 июля. Накануне Международного летнего кампуса РАНХиГС перед студентами Президентской академии и участниками кампуса во время торжественной церемонии вручения красных дипломов выступил ректор РАНХиГС Владимир Мау, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и генеральный директор – председатель правления акционерного общества "Росгеология" Сергей Горьков.

С выпуском из Академии ребят также поздравили помощник президента Российской Федерации, начальник Управления Президента по вопросам государственной службы и кадров Антон Федоров, директор департамента государственной службы и кадров правительства Российской Федерации Андрей Сороко, председатель наблюдательного совета Группы компаний "АКИГ" Виктор Толмачев и генеральный директор компании Cotton Way Александр Уткин.

Торжественная церемония собрала более чем 530 выпускников из Московского кампуса РАНХиГС и филиалов со всей страны, окончивших Президентскую академию на отлично. "Честно говоря, я вам завидую, - признался во время церемонии Сергей Горьков. - Потому что у вас сейчас прекрасное время – вы закончили вуз, вас ничего не отягощает, и у вас все еще впереди". Он пожелал выпускникам найти себя и никогда не сдаваться.

В своем обращении к выпускникам Академии Игорь Шувалов призвал всех студентов и выпускников опираться на опыт Владимира Мау – известного экономиста, непременно читать его работы по истории экономики. Спикер также обратил внимание собравшихся на важность уважения и изучения истории, а также подчеркнул значимость любви к своей работе. В свою очередь Андрей Сороко пожелал выпускникам успехов и удачи в жизни, отметив, что все зависит от них самих.

Сегодня в Москву прибывают участники Летнего кампуса РАНХиГС, которые позже централизованно отправятся в Казань, где и пройдет VIII Летний кампус Президентской академии. Мероприятие продлится две недели, с 11 по 24 июля, и пройдет на территории Иннополиса Республики Татарстан. Ежегодно участниками Кампуса являются студенты из разных стран и городов. Работая в многонациональных командах, они приобретают и совершенствуют практические навыки проектной деятельности, а также развивают умения разрабатывать и внедрять стратегический подход к принятию решений.

Международный летний кампус Президентской академии – ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа Кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На летнем кампусе РАНХиГС по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Организаторы Кампуса – Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России. Генеральный партнер – Сoca-Cola. Партнер – Группа компаний АКИГ.

Генеральный инфопартнер – ТАСС, информагентство кампуса – Интерфакс, стратегический партнер – РИА "ФедералПресс", главный инфопартнер – "Полит.Ру", журнал кампуса – "Профиль", интернет-СМИ кампуса – "Инвест-Форсайт", ведущий инфопартнер – RNS, главный региональный инфопартнер – онлайн-газета "Реальное время", телеканал кампуса – ГТРК "Татарстан", инфопартнеры: "Парламентская газета", газета "Комсомольская правда Казань", InKazan, журнал "Стратегия", TatСenter, KazanFirst, журнал "Государственная служба".

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