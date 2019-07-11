Крым второй раз в этом году возглавил медиарейтинг по теме импортозамещение

Москва, 11 июля. Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" представляет итоги июньского медиарейтинга активности российских регионов в области импортозамещения.

Первое место регионального рейтинга в июне 2019 года второй раз в этом году заняла Республика Крым. Последующие места – у Московской области и Татарстана, которые ежемесячно находятся в десятке лидеров.

ТОП-10 регионов:

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс

1. Республика Крым 1 784,1

2. Московская область 1 511,5

3. Республика Татарстан 1 320,4

4. Краснодарский край 1 158,1

5. Санкт-Петербург 1 023,6

6. Тульская область 941,5

7. Тюменская область 895,6

8. Нижегородская область 861,0

9. Приморский край 765,1

10. Самарская область 628,8

Самые заметные события регионов в июне в контексте "импортозамещение"

СМИ активно сообщали, что в Крыму прошла выставка "РoсЭкспоКрым-2019. Импортозамещение и конкурентоспособность", где свою продукцию представили шесть местных компаний. Предприниматели разных регионов в рамках выставки заключили соглашения с розничными сетями, работающими на территории полуострова Крым, о поставке продовольственных товаров. Помимо этого, в Крыму прошел Фестиваль лаванды и розы, который направлен на решение проблем импортозамещения в косметологии, парфюмерии, фармацевтике, пищевой промышленности.

В Московской области в рамках программы по импортозамещению начали варить сыр с плесенью, который может в скором времени стать частью блюд ресторанов Аркадия Новикова. Об этом написали многие СМИ. Также сообщалось, что в Московской области на специальном полигоне прошли испытания магистрального грузового электровоза переменного тока 3ЭС5С, который произведен в рамках программы по импортозамещению.

В июне СМИ рассказывали, что в Татарстане открылся рассчитанный на импортозамещение завод по производству химических средств защиты растений "Август-Алабуга". Также сообщалось, что глава парламента республики Фарид Мухаметшин на заседании ассоциации законодателей ПФО рассказал об опыте Татарстана по внедрению цифровых технологий в рамках импортозамещения.

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О рейтинге

Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня 2018 года, основан на МедиаИндексе "Медиалогии" и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" и исследовательской компании "Медиалогия". Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При его расчете учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 49 тыс. источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

О премии "Приоритет"

Первая и единственная национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр общественных связей". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии.

Организатор: КГ "Деловая Лига". Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель". Генеральный информационный партнер – ТАСС.