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Крым второй раз в этом году возглавил медиарейтинг по теме импортозамещение

Второе место занимает Московская область, третье - Татарстан

Москва, 11 июля. Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" представляет итоги июньского медиарейтинга активности российских регионов в области импортозамещения.

Первое место регионального рейтинга в июне 2019 года второй раз в этом году заняла Республика Крым. Последующие места – у Московской области и Татарстана, которые ежемесячно находятся в десятке лидеров.

ТОП-10 регионов:

Место в рейтинге         Регион           МедиаИндекс

 1.         Республика Крым                   1 784,1

 2.         Московская область               1 511,5

 3.         Республика Татарстан            1 320,4

 4.         Краснодарский край               1 158,1

 5.         Санкт-Петербург                    1 023,6

 6.         Тульская область                     941,5

 7.         Тюменская область                 895,6

 8.         Нижегородская область          861,0

 9.         Приморский край                     765,1

 10.       Самарская область                 628,8

Самые заметные события регионов в июне в контексте "импортозамещение"

СМИ активно сообщали, что в Крыму прошла выставка "РoсЭкспоКрым-2019. Импортозамещение и конкурентоспособность", где свою продукцию представили шесть местных компаний. Предприниматели разных регионов в рамках выставки заключили соглашения с розничными сетями, работающими на территории полуострова Крым, о поставке продовольственных товаров. Помимо этого, в Крыму прошел Фестиваль лаванды и розы, который направлен на решение проблем импортозамещения в косметологии, парфюмерии, фармацевтике, пищевой промышленности.

В Московской области в рамках программы по импортозамещению начали варить сыр с плесенью, который может в скором времени стать частью блюд ресторанов Аркадия Новикова. Об этом написали многие СМИ. Также сообщалось, что в Московской области на специальном полигоне прошли испытания магистрального грузового электровоза переменного тока 3ЭС5С, который произведен в рамках программы по импортозамещению.

В июне СМИ рассказывали, что в Татарстане открылся рассчитанный на импортозамещение завод по производству химических средств защиты растений "Август-Алабуга". Также сообщалось, что глава парламента республики Фарид Мухаметшин на заседании ассоциации законодателей ПФО рассказал об опыте Татарстана по внедрению цифровых технологий в рамках импортозамещения.

Возрастная категория 12+

О рейтинге

Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня 2018 года, основан на МедиаИндексе "Медиалогии" и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" и исследовательской компании "Медиалогия". Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При его расчете учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 49 тыс. источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

О премии "Приоритет"

Первая и единственная национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр общественных связей". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии.

Организатор: КГ "Деловая Лига". Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель". Генеральный информационный партнер – ТАСС.

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